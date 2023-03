Où boire des lattés à la céréale à Montréal

Pas le temps de déjeuner? Pas de panique, la tendance des lattés à la céréale a pris d’assaut Montréal afin de vous offrir tout ce dont vous avez besoin pour bien débuter votre journée dans le même verre; un café et des céréales.

Voici donc 4 adresses à ajouter à votre carnet pour essayer ce délice matinal!

Sans surprise, le Barley bar à céréales propose une foule de plats et d’options avec des céréales. On peut donc y ajouter des céréales à ses boissons chaudes ou glacées. Les lattés à la céréale y sont particulièrement bons, mais le menu brunch vaut aussi le détour. Profitez-en pour essayer les crêpes au matcha!

2613 rue Notre-Dame Ouest

Le joli Café Merlbourne situé sur le boulevard Saint-Laurent célèbre la culture australienne avec des brunchs colorés et savoureux. Parmi les cafés, on peut en prendre un aux betteraves, un au lait golden ou encore opter pour le latté à la céréale dont tout le monde parle.

4615 boul. Saint-Laurent

Le Tommy Café, qui possède quelques succursales, propose d’ajouter des Lucky Charms à la boisson de votre choix. Latté, café glacé ou autre... Le choix vous appartient. Profitez de votre arrêt pour manger une copieuse assiette de brunch ou encore commander un croissant à tremper dans votre latté à la céréale.

200 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

151 rue Saint-Paul Ouest, Montréal

1302 avenue du Mont-Royal Est, Montréal

1 boul. des Promenades, St-Bruno-de-Montarville

6801 route Transcanadienne, Pointe-Claire (Fairview)

La chaîne de restaurant déjeuner a décidé d’embarquer sur la vague des lattés à la céréales et d’offrir cette option à ses clients. On y retrouve également un menu exagéré d’assiettes déjeuner plus appétissantes les unes que les autres. Voilà une belle adresse à visiter pour un brunch complet et sans fla-fla!

Plusieurs succursales

