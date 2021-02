Quoi faire: 3 activités «tropicales» sans quitter le Québec

Après avoir transformé votre cour ou le parc du coin de la rue en musée de bonhommes de neige à ciel ouvert, relu tous les livres de votre bibliothèque, patiné sur chacune des patinoires du quartier et écouté toutes les séries possibles, il est normal que vous soyez à la recherche d’activités!

Comme l’hiver commence à peser lourd sur le moral et qu’on ne peut pas voyager, il faut donc trouver des façons de le faire en restant au Québec.

Vous pouvez bien entendu le faire en commandant de la bouffe typique d’un pays que vous rêvez de visiter, où encore réserver des billets pour des activités qui vous plongeront dans un mode «tropical»! *Il faut réserver ses billets en ligne (sans tarder).

*Les déplacements interrégionaux sont toujours déconseillés.

Voici donc trois suggestions d’activités «tropicales» à faire sans même avoir à quitter la province:

1. La forêt tropicale du Biodôme de Montréal

Rouvert après d’importantes rénovations le 31 août 2020, puis refermé en raison de la pandémie, le Biodôme nous accueille enfin à nouveau au cœur de ses différents écosystèmes! Pour avoir chaud et vous sentir comme au Costa Rica, c’est bien sûr vers la forêt tropicale qu’il faut vous diriger. Là, vous pourrez essayer de repérer un paresseux (on vous conseille de regarder au plafond!), vous émerveiller devant des perroquets et même admirer des capybaras (!), le tout entouré de plantes exotiques.

Info: espacepourlavie.ca/biodome

2. Les serres exotiques du Jardin botanique de Montréal

Il n’y a pas grand-chose de mieux pour prendre une pause de l’hiver, en ce moment, que d’aller flâner dans la serre des cactus ou des orchidées du Jardin botanique. En fait, il y a un total de neuf collections de plantes en serre que vous pourrez découvrir, incluant aussi celle des fougères ou encore des bonsaïs et des penjings. De quoi voyager un peu ET faire le plein de verdure.

Info: espacepourlavie.ca/jardin-botanique

3. Les différents «continents» du Zoo de Granby

Oui! Le zoo de Granby est ouvert au public, les fins de semaine, sur réservation, jusqu’au 7 mars inclusivement. La visite se déroule beaucoup à l’extérieur, où vous pourrez observer des animaux exotiques comme les tigres de l’amour ou les léopards des neiges, mais plusieurs zones intérieures sont aussi accessibles, notamment le pavillon des éléphants et des girafes. En tout, trois «continents» sont ouverts: l'Asie, l'Océanie et l'Amérique du Sud. La zone «Rhinocéros et hippopotames» du continent de l'Afrique s’ajoutera dès le 27 février.

Info: zoodegranby.com

BONUS: Le tunnel du Grand Océan de l’Aquarium du Québec

L’expérience de l’Aquarium du Québec n’est peut-être pas «tropicale» – après tout, le site se spécialise dans les zones boréales et arctiques –, mais elle vaut presque une séance de snorkeling à Cayo Coco! Surtout quand on traverse son grand tunnel vitré. En tout, l’aquarium accueille 10 000 animaux marins, allant des ours polaires aux étoiles de mer en passant par les morses et les requins.

Info: www.sepaq.com/ct/paq

(La situation sanitaire change rapidement. Cette liste était à jour en date du 19 février 2021.)

