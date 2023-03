Mexique: les 11 meilleures choses à faire pour (re)tomber sous le charme de Tulum

Destination désormais bien connue de la péninsule du Yucatán, au Mexique, Tulum a subi quelques coups durs médiatiques au cours des dernières années.

Souvent perçue comme une destination victime de son succès, on la dépeint comme un lieu lié aux excès, aux fêtards et aux festivals organisés dans la jungle. Mais la réalité, c’est que Tulum possède toujours ses belles plages le long de la mer des Caraïbes, de même que sa réserve naturelle Sian Ka'an où il est possible de se reposer. Et même si Tulum vit des changements, elle cache encore une foule petits trésors, de nouvelles adresses et de véritables oasis.

Voici donc 11 adresses et choses à faire pour (re)découvrir Tulum!

Dans la langue des peuples mayas qui habitaient autrefois cette région, Sian Ka'an signifie «originaire du ciel». Ces mots décrivent bien ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui arbore des plages à l’eau tellement bleue qu’elle se fond avec le ciel. Située sur la côte est de la péninsule du Yucatán, tout au bout de la longue «route des plages», cette réserve de biosphère aux allures céleste est à visiter pendant la journée ou au coucher du soleil.

Différents hôtels sont installés du côté de la «route des plages» et l’un des incontournables demeure Habitas pour l’ambiance qui règne sur place et pour l'ensemble de ses services. Vous souhaitez faire du yoga ou un «breathwork» (une technique de respiration) tout en rencontrant des gens de partout dans le monde en mangeant des plats aux ingrédients frais à toute heure de la journée? C’est un endroit qui vous plaira. Cette année, l’hôtel accueille un petit marché d’artisans locaux.

Si vous passez quelques jours à Tulum et que vous souhaitez changer d’ambiance, visitez la nouvelle adresse d’Habitas aux abords du lagon de Bacalar, située à environ 2h30 en voiture. L’établissement vous propose un rituel d’entrée et vous charmera avec ses petites huttes sur un lagon naturel, préservé par l'État. L’attention aux détails est marquée et les instigateurs du projet sont spécialistes des «campements» : ceux-ci sont l’inspiration d’origine de ceux du festival Burning Man, notamment.

Nichée sur la «route des plages», la Posada Margherita est un hôtel boutique, surtout reconnu pour son restaurant qui a beaucoup de charme. Afin de changer des traditionnels tacos, on s’y rend pour déguster un plat de pâtes en tête-à-tête. Intime et initié à la base par deux amis d’enfance de Gênes, en Italie, l’établissement ne possède que quelques sièges et offre une vue directe sur la mer des Caraïbes.

Raum est situé dans la Veleta, le quartier résidentiel de Tulum où plusieurs expats demeurent. Roberto, son propriétaire, a conceptualisé et fabriqué lui-même plusieurs des objets aux inspirations brutalistes de l’établissement, et ce, presque seul pendant la pandémie et suite à un grand chagrin d’amour. Le fruit de son travail fait de l’endroit un des plus agréables de Tulum, car on y retrouve un bar à ramen, un mélange éclectique d'œuvres d’art et une terrasse où se rassemble en soirée une faune d'artistes, d’entrepreneurs, de touristes et de gens de la région.

Un des secrets les mieux gardés de Tulum est cet hôtel boutique situé au tout début de Sian Ka'an. L’accès à la réserve y est magnifique, et il est réservé aux invités de l’hôtel. Si vous avez un peu de temps, essayez d’y demeurer pour un court séjour afin d’apprécier la tranquillité de l’endroit. On y offre aussi des soirées musicales avec DJ. Dégustez un ceviche frais et une salade de mangues en profitant de la brise. Un lieu méconnu du grand public, mais où l’ambiance et l’esprit de communauté règnent.

Avec une approche inclusive, IKAL est pratiquement le seul hôtel sur la côte avec un esprit de communauté bien établie. Son programme culturel offre yoga, cérémonies du soleil, méditations, séances de DJ et musique «live», selon l’horaire de la semaine. Sa vision est de faire de chaque membre un professeur en soi. Cela dit, il est possible de participer aux activités de l’hôtel sans être membre. Passez un moment sur sa plage paisible juste après avoir dégusté un repas végétarien dans son restaurant extérieur.

Nouveau club social situé dans le centre-ville de Tulum, cet espace situé dans une maison de trois étages ne laisse pas indifférent. Il a des allures de cabinet de curiosité et on y entre avec l'intention d’y rester un moment. Chaque soirée a sa thématique, de la soirée cinéma aux soirées animées avec des DJ locaux. On peut y manger de délicieuses planchas ou de bons burgers, mais on y va surtout pour rencontrer d’autres voyageurs et écouter la musique des artistes locaux.

Tulum est connu pour son site archéologique du même nom. Mais à environ 2h de route, un autre lieu historique vaut le détour: le site archéologique de Chichén Itzá, qui est l'une des sept «nouvelles merveilles du monde» et figure au patrimoine mondial de l'UNESCO. Visitez ce monument emblématique du Mexique lors d'une excursion d'une journée au départ de Tulum, à environ 2h de route. La plupart des excursions vers l’endroit comprennent un arrêt dans un cénote, une réserve d’eau naturelle souterraine et un repas. Observez l’imposante pyramide de Kukulkan et plongez dans les eaux rafraîchissantes du cénote Saamal!

Voisine de la Galerie Raum, et menée par le même propriétaire, cette pizzeria hors du commun fait fureur de par sa simplicité. Un endroit où on peut rencontrer des gens du coin et de partout, autour d’une bière, d’un verre de vin et d’une pizza qui n’est pas hors de prix. L’endroit est également parsemé d’objets créés par Roberto. On s’y croit dans un musée où chaque objet conçu à partir de pièces recyclées fait partie du décor. Un incontournable pour une soirée «relax» mais qui peut prendre une direction insoupçonnée!

La visite en bateau des forêts de mangrove et canaux de Sian Ka'an vaut la peine: en compagnie d’un guide local, vous vous arrêterez d'abord au site archéologique maya de Muyil, situé à quelques pas de la jungle. Une fois sur l’eau, vous pourrez sauter dans la rivière avec un gilet de sauvetage et vous laisser flotter. Gardez l'œil ouvert pour apercevoir quelques-unes des 300 espèces d'oiseaux, d’animaux et de végétaux indigènes. Retournez à votre hôtel en grignotant des frites et des boissons fournies en cours de route!

(Cette dernière photo, c'est le Papaya Playa Project.)



