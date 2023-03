Aubaine: des vols pour l'Australie à 957 $ (au lieu de 2200 $!)

Vous avez toujours rêvé du pays des kangourous (et de mille autres merveilles)? Flytrippers a déniché des billets d’avion à 957 $ entre Montréal et Sydney pour le mois de novembre 2023. Le prix d’un aller-retour «régulier», en comparaison, serait de plus de 2200 $ pour la même période!

Pour profiter de cette aubaine, il faut par contre faire une petite «passe-passe», comme nous l’explique Andrew D’Amours de Flytrippers, et savoir dans quoi on s’embarque.

En gros, pour obtenir ce prix avantageux, il faut profiter des deals qui sont actuellement en cours entre... Hawaii et l’Australie, et acheter des billets séparés. En ce moment, certains vols entre Honolulu et Sydney sont à 330$ aller-retour avec JetStar, une compagnie australienne à bas prix.

Donc, on réserve un aller-retour Honolulu-Sydney à 330 $ et on achète séparément un aller-retour Montréal-Honolulu, qui coûte environ 630 $ en novembre.

En additionnant le prix des deux itinéraires, on obtient un voyage Montréal-Sydney à environ 960 $; une économie de plus de 1200$ par rapport au prix régulier.

Les dates pas chères dénichées par Flytrippers sont du 7 novembre au 1er décembre pour Montréal-Honolulu (une escale, avec Delta) et du 9 novembre au 30 novembre pour Honolulu-Sydney (direct, avec JetStar)

Vous pouvez trouver ces options sur Skyscanner ou Google Flights, par exemple. Et chercher d'autres possibilités.

Attention, quand même!

À noter que vous devez être un voyageur organisé et à l’aise avec les réservations en ligne pour procéder de la sorte. Car, en cas de pépin (retards, valises perdues, annulations de vols, etc.) vous aurez deux compagnies aériennes et voyages différents «à gérer». Notez aussi qu'un segment du voyage se fait avec une compagnie à bas prix avec ce que cela peut impliquer de frais de bagages et autres.

Il faut aussi remarquer que cette option de vols pas chers vers l’Australie vous «oblige» à faire une escale d’une journée (ou plus) à Honolulu à l’aller comme au retour. C’est franchement une très cool destination à découvrir, mais il faut quand même ajouter l'escale au budget!

Vols séparés, une astuce qui fonctionne souvent

Flytrippers rappelle que réserver des vols séparés, à la carte, pour payer moins cher, fonctionne pour plusieurs autres destinations, notamment pour se rendre en Polynésie française (!) en passant par la côte ouest américaine (Los Angeles ou San Francisco).

Chez Silo Voyage, on a souvent utlisé cette façon de faire pour l’Europe et on a effectivement réalisé de belles économies.

L’Australie en novembre: est-ce un bon moment?

Visiter l’Australie en novembre est une très bonne idée. Cela correspond au printemps de l’hémisphère Sud et, avec l’automne, c’est le meilleur moment pour découvrir les merveilles australiennes, peu importe quelles régions vous visez. Sydney, Melbourne, la Grande Barrière de corail, le désert du Red Center... Le climat est favorable partout sur le pays-continent, les foules sont moins nombreuses qu'en pleine haute saison et les prix sont meilleurs.

Bref!

Si vous voulez allez en Australie en novembre pour moins de 1000$, vous pouvez vite aller sur le site de Skyscanner, Google Flights ou des compagnies aériennes directement, et chercher les bonnes dates en novembre.

Vous pouvez aussi suivre les conseils détaillés sur le site de Flytrippers, par ici. Vous y trouverez aussi plein de détails sur l’astuce des billets d’avion séparés en général.

Merci à Flytrippers pour ce deal et ce truc!

