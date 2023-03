Babar : Tout le monde craque pour ce nouveau restaurant de Bromont aux saveurs du Moyen-Orient

Bromont ne cesse de nous impressionner avec sa nature abondante, ses spas relaxants et ses adresses gourmandes qui se démarquent. Justement, un tout nouveau restaurant vient de s’installer au cœur de la communauté de Bromont: le Babar.

Situé sur la rue Shefford, le Babar charme d’abord par son décor doux et intime. On y retrouve des bancs de velours moutarde, des accents de bois chaleureux et quelques plantes pour ajouter une touche de vie.

Pour commencer, on opte pour une bonne bouteille de vin d’importation privée ou encore une délicieux cocktail festif.

Parmi le menu surprenant inspiré de la cuisine du Moyen-Orient on retrouve à la fois des mezzés et des plats plus copieux. L'assiette de filet mignon hummus donne définitivement l'eau à la bouche!

Il faut également savoir que le Babar est le tout nouveau projet des restaurateurs derrière la Selva, situé à Bromont également.

Une adresse à découvrir lors de votre prochaine sortie dans les Cantons-de-l'Est!

616 rue Shefford, Bromont

Réservez ici

