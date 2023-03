Il sera possible de savourer un festin à thématique « cabane à sucre » à ce casse-croûte adoré de Verdun

Vous avez bien lu! Exceptionnellement pour le festival Cabane Panache, le Millmans sera ouvert les soirs du 24 et du 25 mars pour un souper 6 services à thématique cabane à sucre.

Le Millmans est l’endroit par excellence où se régaler d’un bon brunch réconfortant à toute heure de la journée. Ouvert en 2022 par le chef Nicolas Gaudette, l’adresse s’est rapidement taillé une place dans le cœur des Montréalais.

Habituellement ouvert jusqu’à 15h, le restaurant tiendra service en soirée les 24 et 25 mars prochains avec un menu à faire rêver. On peut s’attendre à y déguster les grands classiques de la saison des sucres, le tout avec la twist Millmans.

Soupe au pois et jambon, tourtière, fèves au lard, omelette soufflée, bacon, crêpes et tarte au sucre seront de la partie.

Le festival Cabane Panache est un événement qui met en lumière la saison des sucres avec divers spectacles, de la bonne bouffe et de la tire d’érable sur neige. Pour sa 11e édition, le festival s’installe sur la promenade Wellington - aka la rue la plus cool au monde selon Time Out!

Millmans

24 et 25 mars au soir

3779, rue Wellington Street, Verdun

