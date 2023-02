7 chalets scandinaves où l'on accepte les chiens, dans les Cantons-de-l'Est

Vous êtes à la recherche d'un chalet à louer où l'on accepte les chiens? Ça tombe bien, car il en existe plusieurs où vous pourrez profiter pleinement de la nature tout en voyageant avec votre fidèle toutou.

Ces petits coins de paradis situés dans les Cantons-de-l’Est vous offrent la possibilité de relaxer avec votre meilleur ami à quatre pattes dans un décor scandinave à couper le souffle.

Voici donc 7 chalets dans les Cantons-de-l’Est, où les chiens sont acceptés!

1. Le chalet Bois Debout à Eastman

Situé dans le Vertendre, ce joli chalet est l’endroit tout indiqué pour faire le plein de vitamine D. Vous serez comblés par la nature environnante, son lac et ses sentiers pour la marche et le vélo en été, ou la raquette et le ski en hiver.

452$ la nuit selon la saison

8 voyageurs, 3 chambres, 4 lits, 1,5 salle de bain

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR ICI

2. Le chalet Noctua à Owl's head

Ce chalet neuf se trouve tout près d’une foule de points d’intérêt au cœur des Cantons-de-l’Est. En hiver, vous pourrez y faire du ski ou de la randonnée sur le mont Owl’s Head, ou encore profiter des joies du lac Memphrémagog durant l'été.

467$ la nuit, selon la saison

8 voyageurs, 3 chambres, 4 lits, 2 salles de bain

*Certaines conditions s'appliquent, pour ceux qui veulent voyager avec leur chien. Lisez bien la description.

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR ICI

3. Le chalet Chez Pedro à Saint-Valère

Situé à Saint-Valère, ce magnifique micro-chalet scandinave risque de vous faire de l'oeil. Vous pourrez y profiter d’un spa, d’un sauna, d’un foyer au bois et d’un décor minimaliste et épuré qui fait du bien à l’âme.

5 voyageurs, 3 chambres, 3 lits, 1 salle de bain

305$ la nuit selon la saison

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR ICI

4. Un chalet moderne avec cheminée et patio à Memphrémagog

Situé dans les Cantons-de-l'Est, près de Jay Peak, de Owls Head et du lac Memphrémagog, ce magnifique chalet scandinave est la destination idéale pour des vacances d'été ou d'hiver! Ce havre de paix se trouve sur un immense terrain afin de vous procurer un maximum de tranquillité.

6 voyageurs, 3 chambres, 3 lits, 2 salles de bain

247$ la nuit selon la saison

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR ICI

5. Le chalet des bois, paix et calme dans la forêt à Sutton

Situé dans la nature de Sutton, ce joli chalet à l’architecture scandinave est l’endroit parfait pour un séjour en pleine nature. On y retrouve un poêle à bois, une grande salle de bain moderne et tout le nécessaire pour cuisiner et passer un bon moment en groupe.

226$ par nuit selon la saison

4 voyageurs, 1 chambre, 3 lits, 1 salle de bain

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR ICI

6. Un chalet avec spa à Owl's Head

Ce chalet moderne est un bel endroit où se poser. D’ailleurs, son nom «Halt» s’inspire de l’allemand «halten» qui signifie «stationner, s’arrêter». Ici, vous pourrez profiter pleinement de la nature, peu importe la saison. Randonnée pédestre, ski alpin, ski de fond, baignade dans la rivière Missisquoi ou bronzette sur les rives du lac Memphrémagog, à vous de choisir!

8 voyageurs, 4 chambres, 4 lits, 1 salle de bain

460$ la nuit selon la saison

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR ICI

7. Ce chalet paisible et design avec spa à Shefford

À Shefford, ce chalet au design intrigant vous propose un bel espace où vous reposer et prendre un bain de soleil. Ses fenêtres abondantes et sa belle terrasse vous permettront de faire le plein de vitamine D avant d’aller jouer dehors.

6 voyageurs, 3 chambres, 3 lits, 1 salle de bain

365$ par nuit selon la saison

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR ICI

