Un ancien duplex converti en somptueuse maison sur le Plateau Mont-Royal pour 1 899 000$

Jadis un duplex, cette propriété du Plateau Mont-Royal a subi une cure de jeunesse par ses propriétaires actuels pour un résultat fort impressionnant.

Courtoisie Martin Dumont, Sutton

Raffiné et épuré, le design de la maison rappelle l’architecture haussmannienne qui caractérise les appartements parisiens.

Les pièces se déploient sur deux étages, le premier abordant la cuisine au look moderne donnant sur un espace de vie aéré et lumineux, et le deuxième abritant les quatre spacieuses chambres à coucher ainsi que les deux salles de bain complètes.

Courtoisie Martin Dumont, Sutton

Un peu partout dans la maison, on découvre des murs aux lignes arrondies qui apportent une touche de caractère et de douceur aux diverses pièces. On craque aussi pour les planchers au motif herringbone qui rappellent encore une fois le style haussmannien de la propriété.

Le rez-de-jardin s’ouvre sur le salon, une chaleureuse pièce où on s’imagine bien siroter un café le dimanche matin.

Courtoisie Martin Dumont, Sutton

La visite se poursuit vers la salle à manger et la cuisine, où règne un grand îlot central.

Une porte-patio surdimensionnée offre également une fenêtre sur la cour intérieure, idéale pour recevoir ses amis pour l’apéro ou pour prendre un bain de soleil en toute intimité.

Courtoisie Martin Dumont, Sutton

Complètement noire, même la salle d’eau fait preuve de personnalité.

À l’étage, les quatre vastes chambres à coucher, les deux luxueuses salles de bain ainsi que les trois garde-robes de style walk-in font leur effet. Convivial et chaleureux, on s’y croirait presque à l'hôtel.

Courtoisie Martin Dumont, Sutton

Le deuxième étage profite également d’une abondante luminosité grâce aux puits de lumière qui le baigne de lumière naturelle à toute heure de la journée.

Les futurs propriétaires sauront apprécier le souci des détails qui se reflète dans chaque pièce ainsi que l’atmosphère feutrée qui habite la maison.

Courtoisie Martin Dumont, Sutton

Si cette somptueuse demeure du Plateau vous fait de l’effet, sachez qu’elle est actuellement sur le marché pour 1 899 000$. Vous pouvez contacter Martin Dumont et Marie-Claire Laroche chez Sutton pour plus de détails.

