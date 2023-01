Un ancien garage converti en un duplex digne d’un magazine, à vendre sur le Plateau pour 1 875 000$

Sur le Plateau-Mont-Royal, un ancien garage fut converti en un hallucinant duplex où l’art et la déco dernier cri sont en valeur.

Cette bâtisse centenaire fut construite en 1875.

Photos par Alden Morris

Au rez-de-chaussée, retrouvez un logement de 2000 pieds carrés aux volumes impressionnants. Les plafonds de 12 pieds apportent un effet de grandeur considérable à l’espace.

Dès l’entrée, l’abondance de lumière naturelle se fait remarquer. Le tout est assuré par les anciennes portes de garage.

Le logement du rez-de-chaussée propose une cuisine contemporaine et fonctionnelle avec électroménagers en inox et un îlot central. La cuisine s’ouvre sur le salon où il fait bon se poser en fin d’après-midi. Une salle d’eau tout aussi design se situe à proximité de la cuisine et du salon.

Un couloir mène à une salle familiale décorée avec goût. Celle-ci évoque l’évasion avec ses sofas et ses tapis. Un total de trois chambres à coucher se cachent dans la propriété. La chambre parentale se pare d’un incroyable tapis qui réchauffe la pièce.

Visionnez la vidéo ci-haut pour faire la visite complète des lieux!

Jouxtant les chambres, une salle de bain moderne propose une grande douche et un bain.

Un coin détente de style lounge donne sur une jolie cour privée que les futurs propriétaires n’auront pas de mal à apprécier.

Au deuxième étage, vous trouverez un spacieux et bel appartement à aire ouverte avec un immense terrasse privée de 400 pieds carrés.

Cette propriété a de quoi en faire rêver plusieurs!

Pour en faire l’acquisition, ces futurs propriétaires devront débourser 1 875 000$. C’est Samia Ouertani et Eliess Khoury de Via Capitale du Mont-Royal qui s’occupent de la vente.

