Voici les 10 plus beaux luminaires sur Etsy présentement

Pour faire des découvertes uniques qui épateront certainement la galerie, Etsy is the place to be.

Cette plateforme de vente regorge d’articles déco, dont de fabuleux luminaires plus originaux les uns que les autres. On vous présente donc des trouvailles qui illumineront certainement vos chez-vous.

• À lire aussi: 14 jolies nappes pour accueillir le printemps (et boire un verre de rouge léger en bonne compagnie)

Voyez les 10 plus beaux luminaires sur Etsy présentement:

1o Luminaire mural en lin incurvé – 491,57$

ETSY

ACHETEZ ICI

2o Lampe de laiton et de marbre faite à la main – 271,77$

ETSY

ACHETEZ ICI

3o Lampe murale antique – 176,40$

ETSY

ACHETEZ ICI

4o Lustre en rotin pétale de fleur – 251,39$

ETSY

ACHETEZ ICI

5o Appliqué mural prairie – 425$

ETSY

ACHETEZ ICI

6o Petit lustre français en cristal – 252,81$

ETSY

ACHETEZ ICI

7o Plafonnier en rotin rustique – 246,12$

ETSY

ACHETEZ ICI

8o Lampe à tissu à carreaux – 235,59$

ETSY

ACHETEZ ICI

9o Lampe champignon faite de papier japonais – 91,29$

ETSY

ACHETEZ ICI

10o Lampe de table plissée – 94,38$

ETSY

ACHETEZ ICI

• À lire aussi: [PHOTOS] Luminaire Authentik a déménagé, et la nouvelle boutique est full «instagrammable»

• À lire aussi: Tout le monde s’arrache ces chandeliers muraux ultras romantiques

Ne manquez pas nos plus récentes capsules!

s