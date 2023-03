[PHOTOS] Luminaire Authentik a déménagé, et la nouvelle boutique est full «instagrammable»

La tant aimée boutique de Luminaire Authentik a déménagé ses pénates à Saint-Henri, dans un grand local lumineux.

L’entreprise canadienne Luminaire Authentik voit le jour en 2015, quand sa fondatrice, Maude Rondeau, décide de se réorienter. Elle commence donc à créer des luminaires dans son garage (!!!). Depuis, ses luminaires de haute qualité s’invitent dans les maisons des Québécois et Québécoises et s’attirent grand nombre d’éloges. Tous les luminaires signatures de la marque sont conçus et fabriqués à la main au Québec, avec un style scandinave épuré mariant habilement créativité et fonctionnalité.

Anciennement installée dans un petit local sur la même rue, l’équipe de LA a transformé un ancien logement désuet de Saint-Henri en une toute nouvelle boutique 100% à son image.

Entièrement inspiré des matières naturelles, des rues européennes, des lignes intemporelles et des formes féminines, ce nouvel espace met en valeur les produits. Une visite suffit pour se créer des besoins et flamber sa paie dans les œuvres d’art que sont ces luminaires.

Coup de cœur pour le «bar à bonbons» (tel que le nomme la fondatrice, Maude Rondeau). C'est-à-dire cet endroit où vous pouvez voir les différentes couleurs offertes.

Un immense îlot se trouve au centre de l’espace. Celui-ci favorise les séances de création sur mesure de luminaires. Vous pouvez réserver un rendez-vous pour une consultation privée. Vous profiterez donc de la boutique en privé avec l’un.e de ses spécialistes en éclairage et en design intérieur. Le service est offert gratuitement!

Une phase 2 en boutique est prévue prochainement et exploitera tout le potentiel du sous-sol. La fondatrice a confié à Silo 57 qu’elle aimerait créer un lieu plus sombre où les luminaires seraient la seule source de lumière. On a bien hâte de voir ça!

Voici quelques luminaires qui sont tombés dans la mire de Silo 57:

1o Le grand luminaire intérieur et extérieur Danoise – 430$

2o La lampe suspendue Lotus – 335$

3o Le bougeoir mural et de table minimaliste – 75$

4o La grande lampe suspendue Coquelicot – 495$

5o Le luminaire Krema laiton – 385$

4893, rue Notre-Dame O, Montréal

