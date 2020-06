5 endroits où se procurer des luminaires faits à Montréal

Un luminaire est sans aucun doute l’un des éléments les plus importants dans votre décoration. En plus de donner le ton à une pièce, c’est lui qui en dictera l’ambiance et la chaleur.

Quand vient le temps de se procurer un luminaire, il faut prendre cette étape avec beaucoup de sérieux.

À Montréal, de nombreuses compagnies fabriquent de jolies lampes pour habiller votre décor.

Voici donc 5 compagnies de luminaires locales où trouver chaussure à votre pied.

La petite entreprise de Montréal offre des luminaires classiques, indémodables et dont le design minimaliste se marie à merveille avec n’importe quel décor ou presque.

Jacques & Anna est un studio de design établi à Montréal qui se spécialise dans la conception de luminaires. Si vous cherchez un morceau unique mais simple, c’est là que vous devriez aller.

En matière de luminaires, Lambert & Fils n’a plus besoin de présentation. Ses produits d’une qualité exceptionnelle sont reconnus mondialement. Lambert & Fils n’hésite pas à prendre des risques et à concevoir des luminaires qui ont de la personnalité et qui sortent du lot. Ils sont de véritables œuvres d’art en soi.

Plafonniers, lampes sur pied, lampes murales... L’entreprise locale Tungstène se spécialise dans les luminaires «prêts à modifier» depuis 2016. Vous pourrez vous procurer des produits faits sur mesure et selon vos besoins.

Luminaire Authentik propose de vous créer des luminaires sur mesure qui pourront s’intégrer parfaitement à votre décor. Vous trouverez aussi des collections de lumières prêtes à être installées et qui sont tout simplement sublimes.

