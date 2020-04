Tendances déco: 7 idées WOW à intégrer à votre décor ce printemps

L’arrivée du printemps marque souvent l’envie folle de repeindre un mur ou de changer complètement une pièce de son appartement.

C'est le temps d'ajouter un peu de WOW à votre logement avec ces tendances printannières tout en fraicheur.

Voici donc 7 tendances déco qu’on voit partout ce printemps!

1. Les motifs abstraits

Que ce soit en illustration ou encore sur un coussin, les lignes fines et abstraites sont partout. On s’inspire des œuvres de Matisse et de Picasso pour ajouter une touche d’élégance à son salon.

2. Les couleurs naturelles

Sans grandes surprises, cette année encore les couleurs riches et naturelles ont la cote. Le beige sous toutes ses formes et les couleurs qui rappellent la nature comme le vert et le terracotta sont partout.

4. Les fibres naturels

Les fibres naturelles sont elles aussi très populaire. Les nappes, les rideaux et la literie en lin se retrouvent partout.

5. Le cannage

Le cannage est officiellement de retour. Que ce soit sur le dossier d’une chaise, sur un banc ou encore sur un cache-pot de plantes, cette technique de tissage est de retour en force. L’osier, qui est souvent utilisé pour réaliser ce genre de tissage, est donc toujours très populaire.

6. Les motifs félins

Les motifs léopard et tigrés sont parfaits pour donner un petit punch à n’importe quelle pièce. Que ce soit sur un coussin, une jetée ou autre... Ces motifs sauvages donneront un effet wow à votre décor.

7. L’achat local

L’achat local est plus important que jamais. Non seulement c’est une façon d’aider les petits entrepreneurs, mais c’est aussi un bon moyen de se procurer des objets durables qui passeront à travers les années.

8. La céramique extérieure

Pour un look californien, opter pour la construction d’une belle terrasse en céramiques. Le résultat rendra certainement vos voisins jaloux!

