Des boîtes à fleurs «toutes incluses» à installer sur votre balcon

Pour ceux qui prévoient siroter de bonnes bouteilles de rosé sur leur balcon cet été, il est primordial d’aménager son espace extérieur avec soin.

Ça tombe bien, car la compagnie montréalaise Butine vient tout juste de dévoiler sa nouvelle collection de bacs à fleurs «tout inclus» en collaboration avec Jungle Fleur.

• À lire aussi: 31 objets déco pour aménager votre balcon ce printemps

Pas besoin d’avoir le pouce vert pour que votre balcon soit festif et coloré cet été puisque les deux entreprises montréalaises ont collaboré afin d’offrir des bacs avec arrangement floral. C’est le moyen le plus simple pour avoir un joli balcon, sans vous salir les mains! Avec cette option, Jungle Fleur remplira votre jardinière de jolies fleurs mellifères (pour attirer les abeilles) et d'herbes odorantes selon les disponibilités du moment.

L'entreprise Butine a également lancé deux nouveaux modèles de bacs à fleurs de couleur mangue et pamplemousse.

Parmi les autres couleurs de bacs offerts, il y a menthe, canari et rose en plus des nouveaux bacs mangue et pamplemousse.

Vous pourrez vous procurer un de leurs bacs «tout inclus» sur le site de Butine au coût de 100$. Les bacs sans arrangement floral sont vendus au coût de 75$.

On fait tirer une Butine remplie de fleurs sur notre compte Instagram!

• À lire aussi: Voici où trouver des chaises Acapulco pour 49,99$

Ne manquez pas nos dernières capsules!