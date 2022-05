Vous pouvez louer des vélos électriques d'allure vintage pour découvrir Saint-Michel-de-Bellechasse

Louer un vélo électrique et partir quelques heures sur les routes bucoliques de Saint-Michel-de-Bellechasse, voilà ce que propose l'entreprise VéloPop!, qui s'apprête à vivre sa deuxième saison d'activité.

L'entreprise VéloPoP! offre la location de vélos électriques à l'allure vintage, la parfaite activité estivale. Du 20 mai au 10 octobre, vous pourrez louer un vélo selon vos envies et prévoir une location allant de deux heures à la possibilité de sept jours.

Donc, que ce soit pour une fin de semaine agrémentée de camping en pleine nature ou encore pour une journée d'escapade où profiter du beau temps, vous pourrez pédaler sans trop forcer à travers Saint-Michel-de-Bellechasse pour en découvrir les attraits.

VéloPoP! a une flotte de 20 vélos. Quelques consignes doivent être appliquées, question de sécurité. Puisque les vélos sont grands, la grandeur minimale d'une personne doit être de 5 pieds 1 pouce et son poids minimum, de 110 livres. La location est offerte aux personnes de 14 ans et plus, et les mineurs doivent détenir un permis de scooter ou un permis probatoire pour enfourcher les bicyclettes.

Le site internet est très complet concernant la préparation à votre location. Les casques, obligatoires, sont compris pour la durée de possession des bicyclettes.

L'entreprise fait partie du programme d’accréditation d’Aventure Écotourisme Québec. Les six circuits proposés sont sécuritaires; des employés sont toujours disponibles en cas de pépin.

Les balades vous feront découvrir un riche patrimoine bâti religieux, architectural et agricole dont Bellechasse, en Chaudière-Appalaches, regorge. ​

VéloPop!, 76, rue Principale, Saint-Michel-de-Bellechasse et sur Instagram

