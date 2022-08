10 activités à faire à Québec pour prolonger ses vacances

Il reste encore de magnifiques journées devant nous et c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir des attraits extérieurs offerts dans la ville de Québec.

Alors que les températures nous permettent de passer plusieurs moments dehors, de jour comme de soir, on sort de nos routines et on visite la ville autrement.

Entre amis, pour un «date» ou même seul, voici 10 activités à faire d'ici la fin de la saison estivale.

Cette année, le Bassin Louise est accessible pour la baignade. De la grosseur d'une piscine olympique, vous avez suffisamment d'espace pour vous rafraichir avec vos amis lors des chaudes journées. Profitez également des installations de détente et du bar!

Les Mosaïcultures sous le thème «Il était une fois...la Terre» sont sublimes. Parfaite activité pour amener une date ou pour vous enivrer de beauté et profiter du moment présent avec vous-même.

Le parcours nocturne Onhwa' Lumina permet d'en apprendre plus sur le peuple huron-wendat à travers un travail minutieux et grandiose de lumières qui racontent une histoire.

Le meilleur du pire du Museum Of Bad Art de Boston est à Québec pour une deuxième année à l'occasion des Passages Insolites. Cette fois-ci, c'est à la Place Royale qu'on retrouve le meilleur de l'art laid. Pendant la visite, il n'est pas impossible que vous ayez la pensée «Quand on se compare on se console!».

Aller voir les Capitales de Québec parce que vous trippez sur le baseball, c'est possible. Toutefois, on sait que plusieurs vont au stade pour manger des hot-dogs en plein air et passer un bon moment entre amis. Peu importe votre raison, le plaisir et garanti!

Les produits de saison au Grand-Marché de Québec, un plaisir gourmand et tellement frais! Prendre le temps de sélectionner ses fruits et légumes pour planifier son repas ou un pique-nique vous fera sentir comme le personnage principal d'un film romantique.

La Baie de Beauport devient un lieu de prédilection pour se dépayser à même la ville. Plage de sable, bar, location d'embarcations nautiques, c'est la destination pour prolonger les vacances.

8. Profiter de la crèmerie du coin pour se rafraichir

Ça semble si simple, mais se gâter avec une crème glacée à notre goût est un plaisir à s'offrir tant que les crèmeries sont ouvertes. Vous avez certainement votre favorite, ou peut-être avez-vous envie d'aventure et de nouvelles saveurs?

Si vous ne connaissez pas Canot Légaré, vous devez y remédier. Ce coin de nature en ville offre la location de canot, kayaks simples et doubles ainsi que des SUP pour parcourir près de 20 km d'eau calme. L'activité permet de connecter avec le moment présent. Les animaux sont acceptés dans les embarcations.

Avec les différents degrés de parcours et les tyroliennes, dont certaines survolent la rivière Saint-Charles, les parcours arbre en arbre Arbraska de Chauveau vous feront passer un moment physique, mais exaltant en pleine nature, au coeur de Québec. Peut-être serez vous aussi tentés par les parcours nocturnes offerts.

