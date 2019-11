Voici où se trouve la ruelle de Noël la plus «instagrammable» du Québec

C’est dans le Vieux-Montréal que vous pourrez trouver la plus belle ruelle du Québec.

Chaque année la boutique de meubles et de décorations Maison Pepin transforme la petite ruelle adjacente à son établissement en un véritable royaume de Noël.

Bien que cet espace soit utilisé tout au long de l’année, c’est en hiver que celui-ci resplendit le plus grâce à la neige, les décorations des Fêtes et les petites lumières qui y sont suspendues. Le tout est absolument féérique. En plus, les dizaines de sapins qui y sont installés pour être vendus dégagent une odeur réconfortante.

L’endroit est tellement magnifique que tous les blogueurs et blogueuses s’y rendent pour prendre un cliché afin d’enjoliver leur compte Instagram.

La ruelle étant ouverte à tous, c’est votre chance d’aller immortaliser votre passage également dans ce lieu féérique du Vieux-Montréal. Vous en profiterez pour aller vous créer des besoins à la boutique, mais aussi prendre un petit café à la boulangerie L’Amour du pain qui se trouve également à l’intérieur.

Un arrêt incontournable des Fêtes!

Maison Pepin

378 rue Saint-Paul Ouest, Montréal



