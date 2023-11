Menu Extra dévoile son menu de Noël DÉCADENT et on pleure de joie

Le temps des Fêtes ne serait complet sans la venue de la boîte repas Menu Extra. Eh bien... La voici!

Une fois de plus, la brigade la plus cool en ville propose de souligner le temps des Fêtes de belle façon avec un repas traditionnel réinventé. Vous n’avez qu’à partir votre four et le tour est joué!

Invitez à la gastronomie à la maison avec un menu de Noël prêt-à-déguster dans le confort de votre maison. Sortez pantoufles, petite laine, débouchez le vino et allumez le foyer car le repas est servi.

Au moment de commander votre boîte, vous pourrez sélectionner le nombre d'invités. Le festin peut ravir de deux à dix personnes.

Au menu, retrouvez la Perdrix en Sarcophage, la parfaite purée de pommes de terre, la salade de betteraves et chèvre et le Sticky Toffee au topinambour noir. Complétez votre tablée avec les toujours gourmandes Huîtres Rockefeller au fromage Louis d’Or (30$).

L'option «Apéro de l'épiphanie» peut également être ajoutée pour un supplément de 125$. Elle inclut douze huîtres chaudes et une bouteille de Champagne du Domaine Chartogne-Taillet.

Sinon, côté vin, il est possible d’ajouter à votre commande quelques suggestions du sommelier.

Le menu de Noël de Menu extra sera offert les14-15-16, 21-22-23, 28-29-30 décembre en livraison ou en ramassage en boutique. Le menu se conserve trois jours après la réception.

À noter que vous pouvez vous procurer votre commande en personne dans leur succursale du boulevard Saint-Laurent ou encore opter pour la livraison à domicile si vous habitez dans un rayon de 45 kilomètres de la boutique.

À partir de 130$ (pour 2 personnes)

Commandez ici.

