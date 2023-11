3 restaurants du Québec parmi les 10 meilleurs nouveaux restaurants au Canada

Les choix sont (enfin) faits! Air Canada enRoute a silloné le pays à la recherche des 10 meilleurs nouveaux restaurants.

Les Québécoises et Québécois auront une raison de plus de se «péter les bretelles». Effectivement, le magazine enRoute de Air Canada vient tout juste de dévoiler sa liste des 10 meilleurs nouveaux restaurants au Canada et 3 des adresses chouchous se trouvent dans notre belle province.

Voici donc, sans plus attendre, le top 10 des meilleurs nouveaux restaurants au Canada en 2023.

1. Kappo Sato - Toronto, Ontario

2. Wild Blue - Whistler, Colombie-Britannique

3. Marilena Café & Raw Bar - Victoria, Colombie-Britannique

4. Rizzo's House - Crystal Beach, Ontario

5. Petit Socco - Winnipeg, Manitoba

Ce nouveau venu propose une cuisine de saison sans prétention. Au restaurant, un esprit de communauté règne et les serveurs font danser les assiettes toutes plus belles les unes que les autres. En passant, Bonheur d'Occasion participe à MTL à Table. Voici votre chance d'essayer cette table à petit prix (38$).

4001 R. Notre Dame O

7. Folke - Vancouver, Colombie-Britannique

Cette nouvelle brasserie française, à l'équipe tout feu tout flamme (allô au chef Samuel Sauvé-Lamothe (chef exécutif) et Antonin Mousseau-Rivard, directeur gastronomique) offre une cuisine gourmande et abordable. Sa localisation permettra à ses clients d'attraper un morceau avant d'assister à un spectacle au Théâtre Saint-Denis ou dans les salles de spectacle environnantes.

1560, rue Saint-Denis

La table champêtre du chef Jean-Martin Fortier s'est taillé une place dans le palmarès! L’équipe de l’Espace Old Mill s’engage à offrir une cuisine du terroir de Brome-Missisquoi en n’utilisant que des ingrédients 100% locaux et de saison en priorisant les aliments provenant de la ferme implantée directement derrière le restaurant. Félicitations!

7 Chem. Caleb Tree, Stanbridge Est

10. Darlings - Bloomfield

