10 chefs de Québec à suivre sur Instagram pour vous inspirer

Leur page Instagram est remplie de recettes savoureuses que l’on déguste sans culpabilité avec les yeux. De vraies œuvres d’art culinaires qui nous donnent assurément envie de découvrir dans les restaurants où ils travaillent.

Foodies, voici 10 chefs de Québec que vous devez absolument suivre sur Instagram.

Maître cuisinier de France et chef propriétaire du restaurant Le Saint-Amour, Jean-Luc Boulay inspire les jeunes cuisiniers avec son approche rigoureuse et son amour des bons produits de qualité. Celui que l’on connaît aussi pour sa participation à l’émission Les Chefs! Est sans contredit une personnalité incontournable du paysage gastronomique québécois.

Directeur culinaire au Château Frontenac, Frédéric Cyr cumule plus d’une trentaine d’années d’expérience et dirige une équipe de 135 personnes. En plus d’être un cuisinier d’élite, il se distingue en tant qu’excellent communicateur et globe-trotteur passionné.

Avant de s’installer au Québec, Arnaud Marchand a travaillé 10 ans dans les restaurants gastronomiques en France. Finaliste, à Les Chefs en 2010, l’émission lui a procuré une grande visibilité. C’est ainsi qu’il a fait la rencontre du chef Jean-Luc Boulay, avec qui il s’est associé pour le restaurant Chez Boulay – Bistro boréal sur la rue Saint-Jean.

Chef pâtissière nationale de la SCCPQ en 2019 et 2020, Gaël Vidricaire est une amoureuse de pâtisserie fine. Chaque visite à sa boutique est une occasion de découvrir une pâtisserie d'exception et de qualité supérieure. Ses incroyables créations sucrées sont éphémères et changent de façon hebdomadaire.

Depuis 21 ans, Rémi Harvey se passionne par la cuisine sous toutes ses formes. Chef au restaurant Le Hobbit, au cœur du Faubourg Saint-Jean et ancien membre de La brigade des Chefs!, il affectionne particulièrement cuisiner le boudin, la recette de sa grand-mère. Engagé envers son métier, et désirant limiter le gaspillage, il est assurément à suivre sur Instagram, où il nous présente ses plats plus qu’appétissants.

Chef copropriétaire du restaurant Arvi dans le quartier Limoilou, Julien Masia est originaire de Lyon. Son parcours impressionnant fait de lui l’un des chefs les plus admirés de Québec. Il est passé dans les plus grandes cuisines de la Ville, comme le Laurie Raphaël et le Bistro B. Son rêve d’ouvrir son propre restaurant est devenu réalité avec Arvi, nommé « meilleur nouveau resto canadien 2019 », par le magazine enRoute.

Le chef et copropriétaire du restaurant La Tanière, François-Emmanuel Nicol, est aussi un passionné de plein air. Il se spécialise dans la cuisine sauvage en utilisant des produits moins conventionnels comme le clavalier d'Amérique qui fait partie de la même famille de plantes que le poivre de Sichuan. Il crée ainsi des assiettes qui lui permettent de raconter des histoires à sa clientèle.

Pierre-Olivier Pelletier est aussi connu pour son passage, en 2015, à l’émission Les Chefs!. Kebec club privé est son restaurant situé sur la rue Saint-Joseph Est dans le quartier Saint-Roch. Le concept innovateur est axé autour d’une table conviviale de 12 personnes et un menu gastronomique de 12 services. À essayer absolument!

Le Groupe la Tanière peut compter sur l’expertise de ce chef pâtissier qui a travaillé en France, en 2013, à la Table de Reine. Par la suite, il est passé par le réputé Ten Minutes by Tractor, près de Melbourne en Australie. C’est lors de son retour au Québec qu’il fut nommé chef pâtissier du restaurant Légende.

Participant à la septième saison de Top Chef Canada et originaire de l’Outaouais, Sébastien Laframboise a travaillé dans de nombreux restaurants à Québec. Vers la fin juin, il proposera pour vos partys estivaux, un service de traiteur comprenant plusieurs volets! Le but est de vous offrir une expérience sur mesure dans le confort de votre maison.

