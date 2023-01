Le Mousso ouvre un nouveau restaurant où attraper un morceau avant un spectacle

L'équipe derrière le Mousso ouvre le Molière, ce nouveau restaurant intégré à l'Espace Saint-Denis.

• À lire aussi: 73 restaurants, cafés et bars qui ont ouvert à Montréal en 2022

• À lire aussi: 17 restaurants où bien manger près de la Place des Arts avant un spectacle

Les chefs Samuel Sauvé-Lamothe (chef exécutif), Antonin Mousseau-Rivard (directeur gastronomique), Daniel Véniza (consultant) et Jean-François Pigeon sont derrière ce projet qui risque d'être très bien accueillis dans le Quartier Latin de Montréal.

Le propriétaire, Jean Pilote, est derrière la renaissance du Capitole de Québec et du succès de cette salle de spectacle, en partenariat avec Nicolas Rousseau (Le Continental du Vieux-Québec). Il ouvre le restaurant en collaboration avec le groupe A5 Hospitality (Jatoba, Le Cathcart, Flyjin).

L'ouverture du Molière est prévue pour le 7 février 2023.

Molière par Mousso

Cette nouvelle brasserie française, à l'équipe tout feu tout flamme, offrira une cuisine qui se veut gourmande et abordable. Sa localisation permettra à ses clients d'attraper un morceau avant d'assister à un spectacle au Théâtre Saint-Denis ou dans les salles de spectacle environnantes.

Au menu, retrouvez des spécialités françaises, dont une soupe à l'oignon en dôme, une soupe de poisson et sa rouille, plusieurs poissons, coquillages et carapaces (huîtres Rockefeller, coquille Saint-Jacques, saumon à l'oseille et plus encore), des viandes et de la rôtisserie.

Molière par Mousso

Un menu rapide est aussi offert question d'accommoder les personnes qui doivent attraper une bouchée en vitesse avant un spectacle. Demi-poulet froid et mayonnaise, omelette aux herbes et hamburger façon molière consistent ce court menu pour les retardataires!

À boire, vins blancs, rouges, oranges et cocktails soignés tiennent la vedette.

Avec ces nouvelles installations et possibilités, l’équipe de l’Espace Saint-Denis offre de louer son espace pour vos événements! Pour avoir plus d’information, contactez: info@espacestdenis.com

Molière par Mousso

1560, rue Saint-Denis

Ne manquez pas ces vidéos:

s

s