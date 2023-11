[VIDÉO] Visite chez Edmund: un condo moderne sur le Plateau à 2400$ par mois

Depuis les derniers mois, l’équipe de Silo 57 sillonne la province à la recherche de petites pépites immobilières. Notre but? Fouiner et zieuter les plus beaux décors pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

Cette semaine, on visite le condo d'Edmund, un directeur de création en pub. L’appartement est situé à deux pas de l’avenue Mont-Royal et du parc Lafontaine sur le Plateau-Mont-Royal. Il habite avec sa copine, son fils et leur chat Oliver.

Art local, accessoires colorés et moulures peinture conversent chez Edmund. Il nous ouvre aujourd’hui les portes de son condo au décor particulièrement soigné.

1. Combien de pièces y a-t-il dans ton condo?

Il y a donc deux chambres, une salle de bains et une salle d’eau. On a deux balcons, un accès dans le jardin du rez-de-chaussée et un stationnement.

2. Depuis combien de temps habites-tu dans ce condo?

On a acheté juste avant la pandémie de COVID-19 et on a déménagé en mai 2020.

3. Comment as-tu trouvé ce condo?

On a travaillé avec un agent immobilier, et c’est lui qui a déniché le condo. C’est assez drôle parce que l'agent connaissait bien une personne avec qui j’ai travaillé. Il savait donc que je suis un maniaque des détails et des lieux uniques.

4. Quels étaient tes critères lorsque tu cherchais un logement?

Je tenais à vivre dans le Plateau, et je voulais être assez près d’un métro. Je cherchais un logement moderne, à aire ouverte et avec deux chambres!

5. Qu’est-ce qui t’a charmé en premier?

J’adore les planchers de bois pâle qui s’inscrivent dans le style scandinave. Sinon, les détails m’ont séduit. Il y a beaucoup de rangement, l’espace est judicieusement aménagé, la lumière pénètre bien dans les pièces. Le «geek» de design en moi était séduit!

6. Quel est le prix de ton condo?

On a payé 685 000$ pour ce condo. Mes paiements mensuels s’élèvent à 2400$ par mois. Nous n’avons pas de frais de condo comme c’est une propriété indivise.

7. As-tu dû faire des travaux?

Non! Les propriétaires précédents avaient tout refait. C’est des gens qui travaillaient en VFX (effets visuels) qui vivaient ici. Ils avaient beaucoup de goût et ils ont tout refait. On a dû ajouter des portes dans les chambres. Les anciens propriétaires en avaient fait un loft sans portes, mais ça ne fonctionne pas pour nous qui avons un enfant.

8. Quelle est ta pièce préférée dans ton condo?

Je dirais le salon. J’y suis tout le temps avec mon fils. On s’y sent bien.

9. Quels sont tes meubles préférés dans ton condo?

J’aime beaucoup les meubles Kastella de la pièce à vivre. Il y a le buffet et la table de la salle à manger. Je n’arrêterai jamais de les aimer.

10. Qu’est-ce qui a inspiré ton décor?

J’ai toujours aimé la modernité, mais avec une touche de chaleur. J’ai eu ma phase «mid-century modern» avec les meubles de couleur walnut, mais je me suis tanné. Pour le condo, je cherchais à créer un décor minimaliste et épuré, et je suis tombé sous le charme du style scandinave. J’ajoute ma touche avec les accessoires colorés ici et là. Ça rend le condo vraiment unique.

11. Pourquoi avoir choisi le Plateau?

J’adore la centralité du Plateau et il y a de super bonnes écoles dans le coin! C’est un quartier que je porte dans mon cœur depuis des années.

12. Est-ce que ton condo a un quirk (un défaut)?

C’est trop petit. On vit dans un 850 pieds carrés et j’avoue que je trouve ça petit. J’aurais pris un peu plus grand! Je dirais aussi que le condo est mal insonorisé et qu’on entend beaucoup le trafic de la rue et les va-et-vient des voisins.

13. Quelles sont tes adresses coup de cœur dans le quartier?

J’aime beaucoup le bar Projet Pilote et l'indémodable Mont-Royal Hot-Dog. Je suis tout le temps au parc Lafontaine. Pour le café, j’aime bien l’attraper au Moineau Masqué.

