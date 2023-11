Un incroyable condo d’architecte dans le Mile-End, à vendre pour 1 795 000$

Dans ce pied-à-terre montréalais, l’architecte d’intérieur Ian Nataf fait entrer lumière et rondeurs. Il a dessiné un lieu unique et digne des plus grands magazines de design. Le tout pourrait devenir le vôtre pour 1 795 000$.

L’endroit est judicieusement conçu sur trois niveaux et totalise une superficie de 1948 pieds carrés.

Alexandre Eghemi de Agence IM.

Trois chambres, deux salles de bains et une salle d’eau seront offertes aux futurs propriétaires.

Un escalier architectural dessert les étages. Impossible de ne pas remarquer la signature de l’architecte ici.

L’étage principal loge le salon où les pièces de mobilier griffées tiennent la vedette. C’est également à ce même niveau que vous trouverez les chambres, dont la chambre principale qui profite d’une salle de bain attenante.

Le dernier étage de la demeure abrite une aire ouverte où sont installés la cuisine, un coin détente, la salle d’eau et la salle à manger. Dans cette spacieuse pièce à vivre, la cuisine ne passe pas inaperçue. Épurée à souhait, celle-ci profite d’un îlot en marbre qui s’inscrit en harmonie avec le reste de la maison.

Visionnez la vidéo ci-haut pour visiter toutes les pièces de la maison!

C’est d’ailleurs à partir de la cuisine que vous accédez à une grande terrasse privée. À noter que la propriété inclut pas moins de cinq accès à l’extérieur (!!!).

Tous les appareils électroménagers, les lumières, rideaux et luminaires sont inclus dans la vente.

Les futurs propriétaires auront le bonheur de se trouver dans l’un des plus beaux quartiers à Montréal et à quelques pas de l’avenue Laurier et de l’avenue Fairmount.

La maison est affichée à 1 795 000$. Il faudra contacter Benjamin Guillou-Nisin chez Royal LePage pour obtenir plus d’informations.

Architecte : Ian Nataf

Conception et réalisation : Christopher Brun pour Ballaspear

