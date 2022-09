[PHOTOS] Un incroyable spa de luxe va voir le jour en Estrie en 2023

Le réputé Manoir Hovey, situé au bord du Lac Massawippi à North Hatley en Estrie, a dévoilé les premières images de son spa de classe mondiale à venir en 2023 et c'est à couper le souffle!

Manoir Hovey

Le domaine historique cinq étoiles Relais & Châteaux travaille en effet sur la construction de ce projet de spa qui fera 9 000 pieds carrés et qui sera situé directement sur le bord de l’eau pour que les clients puissent bénéficier d’une vue panoramique sur le lac.

La magnifique piscine extérieure à débordement fera partie d’un circuit thermal accessible à l’année.

Manoir Hovey

Manoir Hovey

Les installations prévoient six salles de traitement, trois salles de relaxation, un sauna sec, un hammam, un bassin d'eau froide, un jacuzzi extérieur, une expérience douche avec sel de l'Himalaya, des foyers à bois, un centre de pédicure et de manucure, et bien plus encore selon ce qu’on peut lire sur le site web du domaine.

Également, le dernier du pavillon, qui sera construit pour accueillir ces salles de soins et détente, sera occupé par trois nouvelles suites de luxe qui viendront s’ajouter à l’offre d’hébergement déjà exceptionnelle du Manoir Hovey.

Manoir Hovey

L’ouverture de ce tout nouveau spa qui s’annonce grandiose est prévue pour la fin du printemps 2023. Les clients devraient donc pouvoir commencer à profiter pleinement des lieux dès l’été prochain! À noter que le spa sera accessible à tous sur réservation et non seulement aux clients qui séjournent au manoir.

575, rue Hovey, North Hatley

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s