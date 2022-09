Fin du masque dans les avions et des autres mesures aux frontières

Fini le masque dans les avions, fini l'application ArriveCAN, fini la preuve de vaccination à l'arrivée au pays: à partir du 1er octobre, l’ensemble des mesures sanitaires aux frontières et dans les transports seront levées au Canada.

Le gouvernement fédéral canadien a confirmé la nouvelle ce lundi matin.

Les voyageurs n’auront plus à entrer leurs informations de santé à travers l’application ArriveCAN, dont l’utilisation devient facultative.

Ils n’auront plus à montrer leur statut vaccinal non plus. Les tests aléatoires obligatoires à l’arrivée prendront aussi fin dès samedi.

Ces importants changements s’expliquent par le fait que «les importations de cas de COVID et de ses variants n'influencent plus significativement l'évolution de la pandémie au Canada», a déclaré le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos.

«Les niveaux élevés de cas et d’hospitalisations sont largement expliqués par la transmission intérieure du virus – y compris par les taux de vaccination à jour», a-t-il ajouté.

Le ministre a toutefois affirmé que le gouvernement pourrait rétablir certaines mesures frontalières au besoin, par exemple si de nouveaux variants préoccupants de la COVID-19 voyaient le jour.

Voici les mesures sanitaires levées dès le 1er octobre:

Porter le masque obligatoirement dans les trains et les avions

Entrer ses informations vaccinales dans l’application ArriveCAN

Fournir une preuve de vaccination à l’arrivée

Passer un test de dépistage au départ ou à l’arrivée

Faire la quarantaine en cas de test positif à l’arrivée

Surveiller les symptômes après l’arrivée