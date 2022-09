Un incroyable chalet en «A» avec un spa idéal pour l’automne, à louer en Nouvelle-Écosse

Absolument tout de ce chalet en nature, disponible pour la location sur Airbnb, respire l’automne.

Niché à Middleton, en Nouvelle-Écosse, il s’agit d’une destination prisée par les voyageurs à l’automne.

Boire son café avec une vue sur la forêt coloré: on ne pourrait demander mieux! Ce havre de paix propose deux chambres et une salle de bain et peut accueillir jusqu’à six voyageurs. La décoration boho-chic fait que le chalet se démarque des autres de la région.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir cet incroyable chalet en «A»!

Les voyageurs pourront profiter du lac à proximité pour se détendre en après-midi avec un bon verre de vin rouge.

Une cuisine complète, un spa extérieur, un rond de feu et une télévision sont inclus dans la location.

Bonne nouvelle! Pitou pourra vous accompagner lors de votre escapade puisque le chalet accepte les animaux.

Le chalet est à louer sur Airbnb. Une nuit vous coûtera 244$ pour un séjour en octobre. Deux nuits sont exigées pour réserver.

