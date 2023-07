Un magnifique hôtel des Cantons-de-l’Est élu meilleur au Canada

C'est l'heure de partir à la découverte de la région des Cantons-de-l’Est! Alors que les touristes craquent pour son paysage magnifique et sa scène gastronomique florissante, il existe désormais une raison de plus d'y faire un roadtrip... On y retrouve le «Meilleur hôtel de villégiature au Canada»!

Le magazine Travel + Leisure vient tout juste de dévoiler sa précieuse liste des «World’s Best Awards 2023» et le Manoir Hovey y tient une place de choix. L’établissement haut de gamme a remporté le prix de «Meilleur hôtel de villégiature au Canada». Un titre très prisé qui est amplement mérité!

En plus de son prix en 2023, l’hôtel a également su charmer les lecteurs du magazine en 2022, 2021, et en 2016.

Le Manoir Hovey est un magnifique établissement historique et familial bâti en 1899 aux abords du lac Massawippi. L’hôtel 5 étoiles possède 39 chambres et suites, un spa (nouvellement ouvert en juillet 2023) et un restaurant où les plats raffinés rendent hommage à la nature.

Ce n’est donc pas surprenant que l’établissement se démarque et fasse rayonner la région!

575 rue Hovey, North Hatley, QC

