Amazon est une véritable caverne d’Ali Baba pour les essentiels de voyage à bas prix. Un coup d'œil à cette liste suffit pour vous inspirer à voyager plus intelligemment et miser sur l’organisation lors de votre prochaine escapade.

• À lire aussi: Voyage tout inclus: quoi apporter pour une semaine dans le Sud

Voici donc 23 essentiels de voyage les plus vendus sur Amazon.

Connectez vos écouteurs Bluetooth à l’écran de l’avion grâce à ce dispositif. Vous n’aurez plus besoin de traîner votre vieille paire d’écouteurs qui finissait tout le temps par s'abîmer pendant le voyage.

ACHETEZ ICI

Durant les déplacements, usez de ce porte-gobelet qui s’attache à la poignée de votre valise. Des pochettes permettent d’y insérer votre téléphone ou votre passeport afin de libérer vos mains et d’éviter les fâcheux oublis.

ACHETEZ ICI

Dites adieu aux valises désorganisées avec cet ensemble de 8 cubes de rangement. Eh oui! Il est temps de devenir cette personne à l’aéroport. Vous ne regarderez pas en arrière.

ACHETEZ ICI

Ce ne sont pas tous les vols qui proposent des télévisions pour vous divertir. Les personnes qui voyagent sur un vol plus court seront ravies d’avoir ce support à téléphone afin d’écouter un film ou un marathon de leur série préférée.

ACHETEZ ICI

Ce pilulier comprend six petits et deux grands compartiments pour différentes tailles de pilules et vitamines.

ACHETEZ ICI

Cet adaptateur comprend les prises pour l’Europe, les États-Unis, l’Australie, le Royaume-Uni et plus de 150 pays à travers le monde.

ACHETEZ ICI

Dans l’avion, gardez vos produits chouchous à porter de main grâce à cette trousse. Elle peut également être utilisée comme trousse à crayons, étui à bijoux, sac à médicaments, sac à accessoires numériques, etc.

ACHETEZ ICI

L’époque où la bouteille d’eau prenait toute la place dans le sac de voyage est révolue. Avec cette version pliable et étanche d’une bouteille d’eau, vous voyagerez en toute légèreté.

ACHETEZ ICI

Ce lot comprend deux étuis à brosse à dents de voyage et porte-gobelets de lavage portables.

ACHETEZ ICI

Parce que tout est plus beau dans un étui! (Insérez emoji de clin d'œil).

ACHETEZ ICI

Protégez vos pinceaux à maquillage durant le voyage avec ce joli étui en silicone. Vous évitez de les abîmer en plus de les protéger des saletés et microbes.

ACHETEZ ICI

Prévoyez la répartition du poids dans vos bagages afin de vous éviter les mauvaises surprises au comptoir d’enregistrement de l’aéroport. Derien à l’avance!

ACHETEZ ICI

Ne perdez plus votre valise avec ce tracker qui risque de réduire les anxiétés.

ACHETEZ ICI

Idéal pour les personnes qui portent des faux cils. Grâce à la mousse mémoire, ce masque promet confort en plus de protéger vos cils.

ACHETEZ ICI

Si vous voyagez en carry-on, vos liquides ne doivent pas dépasser les 100 ml. Grâce à ces jolies bouteilles en silicone, emportez avec vous que le nécessaire.

ACHETEZ ICI

• À lire aussi: Les meilleurs sacs de voyage

Avec ces nombreux compartiments, ce sac de voyage facilite le passage à la sécurité de l’aéroport. Retrouvez une pochette pour votre ordinateur portable et un compartiment pour vos chaussures. Vous ne regretterez pas cet achat.

ACHETEZ ICI

Pendant le vol, chargez votre montre, vos écouteurs et votre téléphone grâce à ce tapis sans fil. Le tout est pliable afin de ne pas prendre trop de place dans vos bagages.

ACHETEZ ICI

Tous vos fils devraient être au même endroit. Grâce à cet organisateur, vous n’aurez plus à vider le contenu de votre sac lorsque vous chercherez votre chargeur de téléphone ou votre adaptateur d’écouteurs.

ACHETEZ ICI

En attendant votre vol devant la porte d’embarquement, les prises électriques sont souvent occupées. Avec un très long fil, vous aurez plus de flexibilité et vous pourrez faire charger vos appareils tout en étant confortable.

ACHETEZ ICI

Ces patchs pour les yeux de la marque Grace & Stella figurent dans la liste des Meilleurs Vendeurs depuis des semaines. Sortez de l’avion avec fière allure grâce à ce produit qui s’attaque aux cernes et au gonflement.

ACHETEZ ICI

C’est tellement fatigant de manquer de batteries lors d’une journée d’activité ou d’un déplacement. Misez sur ce chargeur portatif pour vous éviter bien des tracas. Son petit format en fait l’accessoire parfait à traîner dans son sac lors d’excursions.

ACHETEZ ICI

Ces quatre sacs qui se rangent bien dans la valise vont vous être très utiles durant votre voyage. Non seulement ils aident à transporter vos courses, mais ils peuvent vous sauver la vie si vos bagages sont trop lourds au retour.

ACHETEZ ICI

Arrivés à destination, profitez de ce lot de 12 cintres pliables pour y accrocher vos vêtements favoris.

ACHETEZ ICI

Faites le plein d'inspiration voyage en suivant Silo Voyage sur Instagram et Tik Tok.

Ne manquez pas ces vidéos:

s

s