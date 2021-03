Boucheries à Montréal: 8 adresses incontournables où acheter de la viande de qualité

Le temps des barbecues et des 5 à 7 qui s’étirent sur la terrasse est à nos portes. Et pour que votre prochaine soirée de grillades et de bons vins soient bien réussis, ça commence par de la viande de qualité.

À Montréal, il existe de nombreuses boucheries où trouver ce que vous cherchez.

Voici donc 8 excellentes boucheries à Montréal!

Dans le Mile-End, la boucherie Lawrence n’a plus besoin de présentation. On y retrouve des pièces de viande savoureuses et vieillies, des boulettes de burger bien juteuses et même quelques produits fins à ajouter à son panier histoire de se gâter un peu. Si vous avez une fringale, profitez-en pour vous commander un sandwich jambon beurre classique. Un pur délice!

5237 boulevard Saint-Laurent

Dans le quartier Griffintown, la boucherie Grinder est sans aucun doute l’une des adresses les plus populaires. En plus de son look industriel, la boucherie offre des produits de qualité qui sauront ajouter une touche de «wow» à vos prochains barbecues. On y retrouve d’ailleurs une belle variété de viandes vieillie, la spécialité de l’établissement. La boucherie offre également la livraison de ses produits via Uber Eats.

1654 rue Notre-Dame Ouest

Pour des viandes froides tranchées, des saucissons savoureux ou des pièces de viandes à griller, Aliments Viens est un arrêt incontournable du boulevard Saint-Laurent. Vous y trouverez une foule de produits de bonne qualité pour vous faire un festin de roi.

4556b boulevard Saint-Laurent

Cette charmante boucherie de quartier est l’endroit idéal pour se procurer de belles pièces de viande et avoir un contact amical avec le boucher. De plus, on y retrouve de la viande locale qui provient de fermes du Grand Montréal et où les animaux sont élevés en pâturage. Une boucherie éthique où les produits sont savoureux!

1142 avenue Van Horne

418 rue Gilford

Cette boucherie familiale ouverte depuis plus de 30 ans au cœur du Mile-End est une valeur sure. En plus de vous procurer quelques morceaux de viande de qualité, vous pourrez échanger avec les employés et trouver de nouvelles recettes ou astuces pour rendre vos repas encore plus délicieux! Un établissement coup de cœur!

5180 rue Saint-Urbain

Ici, les pièces de viande sont issues de fermes familiales locales. La boucherie est en lien direct avec les producteurs, qu’elle visite fréquemment afin de s’assurer de la qualité des produits qui lui sont envoyés. La boucherie Pascal vous encourage à manger moins de viande, mais à faire des choix plus sensés quand vient le temps d’en manger.

8113 rue Saint-Denis

Cette jolie boucherie de quartier se spécialise dans les viandes locales, naturelles et biologiques. On y retrouve donc des pièces de viande issues de fermes locales où les animaux sont nourris à l’herbe. Il va sans dire que la qualité est indéniable!

280 Place du Marché-du-Nord

Pour acheter des charcuteries artisanales, des produits d’épicerie fins et vous procurer quelques trouvailles locales, la boutique L’Andouille sur Beaubien est l’endroit tout indiqué. Vous y retrouverez une belle sélection de charcuteries de qualité et un service agréable.

201 rue Beaubien Est

