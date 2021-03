La Pizzéria NO.900 dans Outremont ne fermera finalement pas ses portes

C'est en septembre dernier que l’on apprenait que le tout premier restaurant de la chaine Pizzéria NO.900, située sur la rue Bernard dans l’arrondissement d’Outremont, était menacé de fermeture.

La Ville de Montréal, propriétaire du local que loue le resto, avait fait parvenir aux propriétaires du populaire restaurant un courriel mentionne que le bail ne serait pas renouvelé. La Ville souhaitait possiblement utiliser le petit local de 585 pieds carrés pour «des projets de culture».

Après des mois de pourparlers entre la Ville et l'équipe du restaurant, un nouveau bail de cinq ans a été conclu pour ce restaurant, dont la présente entente prenait fin le 31 mars.

«Nous avions à cœur de trouver rapidement des solutions avec le Théâtre et la pizzéria, nous permettant de préserver cette adresse devenue incontournable sur [l’avenue] Bernard, tout en assurant une meilleure cohabitation avec le Théâtre. Grâce à la collaboration de tous les partenaires, des solutions ont été apportées aux enjeux relatifs au bruit, à la propreté et aux odeurs», a affirmé Robert Beaudry, responsable de la gestion et de la planification immobilière à la Ville de Montréal, par communiqué.

Le comité exécutif a adopté une résolution recommandant au conseil municipal de prolonger le bail, qui sera notamment modifié afin d’y inclure l’installation d’un extracteur d’air avec filtre et l’entretien ménager de certains espaces.

Tout est bien qui finit bien pour la Pizzéria NO.900 de la rue Bernard et ses fidèles clients!

Pizzéria NO.900

1248 avenue Bernard, Outremont

