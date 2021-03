Un mini condo avec îlot et cour privée à vendre pour 319 000$ sur le Plateau

Les adeptes de minimalisme tomberont certainement sous le charme de ce joli condo à vendre pour 319 000$ sur le Plateau-Mont-Royal.

La propriété de 554 pieds carrés est idéale comme premier achat.

On y retrouve un bel espace de vie ouvert avec salon et cuisine. On y retrouve un mur de briques et des accents de bois qui offrent beaucoup de chaleur à la propriété.

La cuisine est composée d’un vaste îlot où siroter une bonne bouteille de rouge léger.

Une porte-patio donne également accès à une cour privée où profiter des beaux jours.

Le condo possède une chambre et une salle de bain.



Découvrez le décor complet de cette propriété dans la vidéo ci-haut!

Cette magnifique propriété est présentement à vendre pour 319 000$ par Mélissa Mensing de Remax.

