Le Village gai devient le Village de Montréal pour une belle raison

C'est la fin pour le Village gai de Montréal. Ce dernier a partagé sur ses réseaux sociaux qu'il souhaitait désormais qu'on l'appelle le Village de Montréal afin d'être plus inclusif et pour mieux représenter les diversités sexuelles. Il souhaite donc qu'on abandonne le qualificatif «gai» et qu'on opte pour le Village de Montréal, tout simplement.

«Tu as peut-être l’habitude de m’appeler le “Village gai”. Mais en 2021, j’aimerais ça que ça change. Parce que l’inclusion et la diversité sexuelle et de genre, c’est très important pour moi. Me voici donc, je suis le Village de Montréal, le plus grand village 2SLGBTQ+ au MONDE!», a écrit Village de Montréal, mercredi, sur Facebook et Instagram.

Le message était accompagné d’une définition de chacune des lettres qui composent l’acronyme 2SLGBTQ+. Il ne s'agit toutefois pas d'un changement de nom officiel pour le Village comme le rapporte le 24heures.

«Ce qu’il faut savoir, c’est qu’on n’enlève absolument rien à l’histoire du Village, aux commerçants et aux différentes communautés l’ayant créé. L’histoire reste la même, mais le village d’il y a 20 ans et celui de demain, ça ne peut pas être le même village» explique Yannick Brouillette, directeur général de la Société de développement commercial du Village.



Alors prenez-en bonne note! C'est le Village de Montréal maintenant!

