Cette populaire cabane à sucre vous accueille pour un repas 3 services à volonté ET à l’extérieur!

Alors que pas mal tout le monde avait fait un trait sur sa sortie annuelle à la cabane à sucre, l’entreprise La cabane à tuque, située à Mont-Tremblant, offre une lueur d’espoir avec un concept extérieur cette année.

La très populaire cabane à sucre végétalienne qui avait l’habitude de recevoir ses clients autour d’une grande table conviviale à l’intérieur a décidé d’aménager l’extérieur de la cabane afin de recevoir la clientèle en toute sécurité.

Complètement cuisiné sur place, le repas en 3 services sera servi en mode cafétéria. Une trentaine de tables seront dispersées un peu partout sur le terrain afin de respecter les mesures sanitaires et réduire les contacts.

Afin de protéger les clients et la bouffe des intempéries, un grand abri de toile sera aussi installé dans le stationnement.

Si jamais vous préférez manger dans le confort de votre maison, sachez qu’il sera aussi possible de passer à la cabane la journée de votre réservation et remplir des plats. Pensez à l’environnement et apportez vos propres contenants réutilisables.

Pour profiter de cette expérience, vous devez réserver votre place dès maintenant. Le repas des sucres de La cabane à tuque sera servi les vendredis, samedis et dimanches, du 10 avril au 2 mai seulement.



*Notez également que si vous êtes dans une zone rouge, votre zone vous suit et ce genre d'activité n'est donc pas permise pour le moment.

Réservez votre place sur le site de la cabane.

370, montée Fortier, Mont-Tremblant

