[VIDÉO] Camille D. Sperandio nous fait visiter sa nouvelle maison trop belle à Sainte-Adèle

La photographe et influenceure Camille DS a récemment emménagé dans une jolie maison contemporaine à Sainte-Adèle avec son chum Guillaume et son chien Bruce.

La propriété qui se trouve dans le bois est un véritable havre de paix. Les amoureux ont choisi de s'installer là-bas afin de profiter pleinement de la nature.

Camille a d'ailleurs pris soin de la décorer avec le plus de créations québécoises possible. On y retrouve donc une jolie table à manger de Woodstock et compagnie et plus encore!

Découvrez le décor magnifique de Camille DS dans la vidéo ci-haut!