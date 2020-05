Voici où trouver les meilleurs colliers et laisses pour chiens faits à Montréal

Trouver des produits de qualité et fabriqués localement pour les chiens peut s’avérer être un véritable défi. Heureusement, il existe une entreprise bien de chez nous qui propose une gamme de colliers et de laisses faite avec des produits canadiens.

L’entreprise Knotty Pets est située à Verdun. D’abord le projet «on the side» de deux Montréalais qui souhaitaient créer des produits de qualité et pratique pour leur compagnon à quatre pattes, Knotty Pets est devenue une entreprise en soi qui gagne de plus en plus en popularité.

L’instagrammeuse Charlotte Dussault utilise d’ailleurs les produits de Knotty Pets pour son chien.

