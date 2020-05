Les rassemblements extérieurs de moins de 10 personnes sont ENFIN permis

Dès vendredi, après deux mois de confinement, les Québécois pourront enfin retrouver leurs proches autour du barbecue, pour autant que le rassemblement ne compte pas plus de 10 personnes et qu’elles proviennent d'au plus trois ménages différents.

«Mais on demande de garder la distance de deux mètres entre les personnes et de respecter les consignes sanitaires, de bien se laver les mains», a insisté mercredi la vice-première ministre Geneviève Guilbault, en faisant le point sur la situation avec le Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique.

Bonne nouvelle également: il sera permis de faire pipi à l'intérieur!

Notez toutefois que les rassemblements à l'intérieur comptant plusieurs personnes provenant de différents foyers demeureront interdits jusqu'à nouvel ordre.

Le port du masque est aussi fortement encouragé!

On lâche pas!