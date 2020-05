Joe Beef lance ENFIN un menu pour emporter

Ça y est! Le restaurant Joe Beef s’ajoute à la longue liste des établissements qui offrent désormais un menu pour emporter.

Alors que le confinement se poursuit de plus belle, les restaurateurs ne savent toujours pas quand ils pourront accueillir leurs clients à nouveau. Plusieurs optent donc pour offrir un menu à déguster à la maison.

Le Joe Beef que l’on connait pour ses repas décadents et sa cuisine du terroir qui donne l’eau à la bouche propose quelques-uns de ses plus grands classiques à déguster en tête-à-tête.

Parmi les choix on retrouve entre autres le célèbre spaghetti avec homard entier, le plat de poulet entier en fricassée aux morilles et à l’ail sauvage et l’assiette de truite fumée à chaud et crêpes de maïs.

Sachez que vous devez passer votre commande 24h à l’avance et que le ramassage se fait directement au Joe Beef.

Découvrez le menu de plats principaux ici.

Joe Beef

2491, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

