7 idées de première «date» à Montréal au temps de la distanciation sociale

«Dater» est déjà assez compliqué, alors imaginez le faire quand la distanciation sociale est de mise!

Comme les bars, les restaurants, les bowlings et les cinémas sont fermés... Il faut faire preuve d’imagination pour être en mesure d’avoir une première date «pas plate» et surtout sécuritaire, donc à plus de deux mètres de distance.

Voici donc quelques options de première date à organiser au temps de la distanciation sociale.

1. Prendre une marche dans le Vieux-Montréal

Le Vieux-Montréal a ce petit je-ne-sais-quoi de féérique. Habituellement bondé de touristes et de gens, ce quartier de la ville est présentement beaucoup moins achalandé qu’à son habitude. C’est donc le parfait moment pour aller s’y promener en toute sécurité.

2. Faire un pique-nique dans un joli parc

Montréal est une ville verdoyante et remplie de jolis parcs où s’installer le temps de manger une bouchée et de boire une bière. Un pique-nique c’est l’option qui se rapproche le plus d’une «date» traditionnelle dans un resto ou un bar.

3. Manger une crème glacée au Bo-Bec

La plupart des crèmeries sont déjà ouvertes, mais le Bo-Bec est l'une de nos favorites, car elle est située à deux pas du parc Laurier. Vous pourrez donc déguster votre cornet en vous promenant dans le quartier.

4. Faire une balade à vélo

Montréal possèdera encore plus de pistes cyclables cet été. Enfourchez donc votre vélo et partez à la découverte des coins cachés de la ville à deux.

5. Commander du même resto et se faire un Facetime

S’il pleut, vous pouvez toujours commandez tous les deux du même resto et déguster votre plat via FaceTime ou Zoom. Et si la «date» est ennuyante, vous n’aurez qu’à faire semblant que votre connexion est mauvaise.

6. Jouer au tennis

Certaines activités sportives sont acceptées dès le 20 mai, dont le tennis. Sortez votre vieille raquette et allez jouer dehors. Vous aurez du plaisir, c’est certain!

7. Se prendre un café «take out»

De nombreux cafés de la ville sont désormais ouverts pour un «take out». Profitez-en pour encourager les commerces locaux et savourer votre café en douce compagnie.

