La rue Sainte-Catherine Est devient piétonne et redonne espoir en l'été montréalais

Bonne nouvelle! La rue Sainte-Catherine Est qui a l’habitude d’être réservée aux piétons chaque été le sera quand même malgré la pandémie actuelle de la COVID-19.

Ce projet de piétonnisation qui rend le quartier hyper vibrant n’était pas certain de se réaliser pour la saison estivale 2020. Or, Village Montréal a finalement décidé d’aller de l’avant et de piétonniser la rue dès le jeudi 14 mai.

Il va de soi que la distanciation sociale devra quand même être respectée. Les boules multicolores ne seront pas non plus suspendues pour égayer encore plus le secteur, mais cette nouvelle met quand même un gros rayon de soleil dans notre journée! C’est une parcelle de l’été montréalais qu’on retrouve avec cette belle annonce.

Autre bonne nouvelle qui vient avec la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Est : la réouverture de la Galerie Blanc, cette galerie d’art à ciel ouvert! La date officielle n'a toutefois pas encore été dévoilée... À suivre!

Village Montréal a aussi l’intention de faire vibrer l’artère le mieux possible avec des aménagements paysagers colorés et probablement très «instagrammable»!

Enfin une bonne nouvelle à laquelle s’accrocher!

