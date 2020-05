5 beaux campings du Québec où les chiens sont acceptés

Le bord du feu. Les guimauves. Déjeuner les yeux collés après une nuit dans la tente... La saison du camping est certainement pleine de doux moments et ces derniers sont encore plus agréables lorsqu’ils peuvent être partagés en compagnie de son chien.

Voici donc 5 campings du Québec qui acceptent les chiens.

1. Parc national de la Jacques-Cartier (QUÉBEC)

La réputation du parc national de la Jacques-Cartier n’est plus à faire. Sa myriade de montagnes, sa vallée glaciaire profonde et ses forêts denses sont le terrain de jeu de centaines de touristes chaque année. Les chiens sont permis dans plusieurs campings et sentiers en nature. Suffit de vérifier!

Pour plus d'infos, cliquez ici

2. Camping Paradis Marin (CÔTE-NORD)

Le camping Paradis Marin est l’endroit par excellence pour profiter du doux souffle des baleines du Saint-Laurent, faire du kayak et s’adonner à la plongée sous-marine en eau froide. L’établissement de plein air se présente comme un havre de paix et de tranquillité. Ici, pas de fêtards et de musique tonitruante: votre chien doit être calme et bien dressé pour se voir accorder l’accès au site.

Pour plus d'infos, cliquez ici

3. Parc Régional de la Rivière Gentilly (CENTRE-DU-QUÉBEC)

Dans ce sympathique camping boisé, on s’amuse au bord des rivières Beaudet et Gentilly. Canot, randonnée pédestre et vélo de montagne sont au menu des activités plein air à essayer lors de votre visite. Le parc comprend également un site équestre et plusieurs sentiers à parcourir à cheval... sans votre chien, bien sûr.

Pour plus d'infos, cliquez ici

4. Camping du Fjord (CHARLEVOIX)

Dans ce camping enchanteur situé aux abords du fleuve Saint-Laurent et du Fjord-du-Saguenay, on profite de nombreux points d’observation des baleines, mais aussi des montagnes, des chutes et des rivières à proximité. Comme le traversier pour Tadoussac est tout près, pourquoi ne pas s’offrir une excursion durant votre séjour?

Pour plus d'infos, cliquez ici

5. Parc national d'Aiguebelle (ABITIBI-TÉMISCAMINGUE)

On se rend à Aiguebelle pour profiter des merveilles géologiques. La randonnée la plus populaire traverse notamment une passerelle qui s’étend au-dessus de 22 mètres de crevasse. Pour s’installer avec pitou, rendez-vous au Camping Ojibway: c’est le seul qui accepte les chiens!

Pour plus d'infos, cliquez ici

