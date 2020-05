Des kits à Bloody Ceasar livrés à la maison pour un cocktail aussi bon qu’au resto

L’entreprise québécoise Firebarns vient tout juste de lancer une gamme de produits conçus au Québec qui vous permettra de réaliser des Bloody Caesars dignes des meilleurs restos.

Ces «kits» comprennent trois produits pour réaliser le Bloody Caesar parfait: un cocktail de tomates et palourdes, des épices à Bloody Firebarns et des haricots marinés, légèrement épicés. Ça fait changement des classiques sel de céleri et branche de verdure un peu fade.

Pour vous faire des Bloody Caesars encore meilleurs qu’au resto, vous pouvez vous procurer leur coffret qui comprend trois sauces Firebarns (Original, Tequila lime et Bacon), les épices Firebarns, les haricots marinés, le mélange de jus de tomates et de palourdes, ainsi que des recettes de cocktails.

L’ensemble est offert pour un temps limité en ligne et sera livré à votre porte à partir de la semaine du 1er juin 2020.

Pour ceux qui ne le savaient pas, Firebarns est une entreprise du Québec qui se spécialise dans les sauces piquantes et produits alimentaires dérivés de toute sorte. Elle utilise aussi uniquement des piments forts québécois pour la production de ses sauces piquantes.

Pour vous procurer les produits à Caesar Firebarns dans leurs formats individuels, vous pouvez aller en épicerie (IGA, Métro, Provigo). Santé!

