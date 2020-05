10 poulaillers trouvés sur Pinterest qu'on voudrait dans notre cour

L’aménagement de poulailler est de plus en plus populaire depuis quelques années, mais surtout depuis que l’on parle d’autosuffisante en lien avec la crise actuelle.

Ce n’est donc pas étonnant de voir le nombre de poulaillers urbain augmenter en flèche. Justement, les instagrammeuses Alexandra Larouche et Mélissa de Dusty Rose Blog ont toutes les deux installé un poulailler dans leur cour au cours des dernières semaines.

Si vous aussi avez envie de plonger dans ce type d’agriculture urbaine, que votre municipalité le permet et que vous avez l’espace et l’énergie pour le faire, un petit tour sur Pinterest pourrait vous donner des idées de grandeur en matière de poulailler.

Voici donc 10 poulaillers trouvés sur Pinterest qu’on voudrait bien avoir dans notre propre cour pour cueillir des œufs frais tous les matins. #LivingTheDream

Pinterest

Lien Pinterest

Site pour acheter le plan pour 55$

Pinterest

Lien Pinterest

Pinterest

Lien Pinterest

Pinterest

Lien Pinterest

Pinterest

Lien Pinterest

Pinterest

Lien Pinterest

Pinterest

Lien Pinterest

Pinterest

Lien Pinterest

Pinterest

Lien Pinterest

Pinterest

Lien Pinterest

Plan à vendre sur Etsy

Attention toutefois, l’élevage de poules en ville n’est peut-être pas aussi facile que vous ne le pensez et c’est un engagement à long terme. Avant de vous faire construire un poulailler et d’acheter des poules, consultez le site du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec afin de confirmer que vous avez ce qu’il faut pour vous lancer dans cette aventure.

