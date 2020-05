Voici à quoi vont ressembler vos séances de magasinage au centre-ville cet été

Tout le monde est pas mal déjà au courant que les magasins avec un accès direct à l’extérieur rouvriront finalement leurs portes le 25 mai sur le territoire métropolitain.

Bien que ce soit une excellente nouvelle pour l’économie, plusieurs se demandent de quelle façon les mesures d’hygiène et d'éloignement social pourront être respectées dans un endroit comme le centre-ville de Montréal, où des milliers de commerces ont pignon sur rue.

Destination centre-ville n’a vraiment pas chômé ces derniers temps et a travaillé très fort pour élaborer un plan d’aménagement sécuritaire en vue de cette réouverture très attendue.

Pour que les «magasineux» respectent l'espacement social, un nouveau mobilier urbain conçu par la firme québécoise DIX au carré sera installé, les trottoirs de la rue Sainte-Catherine Ouest seront élargis et des couloirs seront bien définis avec un marquage signalétique au sol afin d’indiquer quelles sont les zones de repos, de file d’attente ou de circulation. Tout ça verra le jour au cours du mois de juin.

Dix au Carré pour Destination centre-ville

Et puisque les Montréalais risquent fort probablement de se déplacer davantage à vélo pour aller faire leurs emplettes, des stations de vélo sanitaires feront leur apparition au centre-ville au cours du mois de juin également. Gratuites, elles seront installées le long de la voie cyclable sur le boulevard De Maisonneuve et chacune pourra accueillir jusqu’à 50 vélos. Une surveillance sera assurée entre 10h et 19h, mais les stations seront accessibles nuit et jour. Les stations seront équipées de distributeurs de gel hydroalcoolique ainsi que de zones de nettoyage, et il sera possible de recharger un vélo électrique. C’est Îlot 84, l’organisme derrière la très populaire Aire Commune, qui est responsable de la conception de ces stations, alors ça risque d’être pas mal du tout!

Îlot 84 pour Destination centre-ville

Finalement, la brigade de propreté est de retour en force dès aujourd’hui pour s’assurer du bon déroulement des activités et du respect des consignes entre l’avenue Atwater et la rue Saint-Urbain, la rue Sherbrooke et Saint-Antoine. Cette brigade de 20 personnes va également égayer le territoire avec l’installation de 1200 paniers et jardinières!

Bref, c’est un été qui s’annonce différent mais tout de même assez sécuritaire au centre-ville de Montréal!

