13 beaux vignobles à découvrir au Québec

Il n’y a rien comme siroter un bon verre de vin avec une petite laine sur les épaules. L’automne, c’est le meilleur moment pour visiter les vignobles du Québec et pour s’offrir une balade dans ces lieux souvent très beaux.

Voici donc 13 très beaux vignobles à découvrir au Québec!

Le joli vignoble familial qui a ouvert ses portes en 1982 vous accueille pour des dégustations dans un espace convivial et charmant. Un arrêt incontournable de la route des vins!

1086 rue Bruce, Dunham

Situé à North Hatley, le Domaine Bergeville est un des premiers vignobles à avoir produit un mousseux biologique au Québec. Voilà une bonne raison de vous offrir un bon verre de bulles!

1030 chemin Sherbrooke, Hatley

Le joli vignoble propose aux amateurs de bulles de savourer leurs produits dans une ambiance festive! Vous pouvez même en profiter pour sabrer une bouteille dans leur champ. N’oubliez pas de vous amener quelques bouchées, car l’endroit est idéal pour faire un pique-nique.

1257 chemin de la Rivière, Magog

Le magnifique vignoble de la Bauge vous accueille pour une dégustation sur sa terrasse ou encore une visite de sa mini-ferme. Le vignoble propose une petite marche d’un kilomètre dans ses champs où vous pourrez admirer des alpagas et des moutons. Un bel arrêt!

155 avenue des Érables, Brigham

Au vignoble Château de cartes, on vous propose de siroter votre vin accompagné d’une délicieuse pizza! C’est un arrêt obligé si vous êtes dans la région.

1285 rue Bruce, Dunham

Ici, vous serez accueillis comme un membre de la famille. On vous prendra en charge et on vous permettra de déguster toute une gamme de vin savoureux. Installez-vous sur la jolie terrasse et laissez-vous guider!

144 chemin De La Rivière Délisle S, Coteau-du-Lac

Les amateurs de Pinot Noir seront certainement surpris de la qualité des produits offerts au Domaine St-Jacques. En plus de son magnifique décor, ses vins sont savoureux.

615 boulevard Édouard Vii, Saint-Jacques-le-Mineur

Le joli vignoble familial Les Vents d’ange vous propose une belle palette de dégustation dans un décor qui fait rêver. C’est un arrêt incontournable à Saint-Joseph-du-Lac.

839 chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac

Situé à moins d’une heure de Montréal, le Vignoble Rivière du Chêne est une destination incontournable des Basses-Laurentides. Vous pourrez profiter de différents forfaits de dégustation et de visite. Prenez quelques minutes pour vous assoir sur la magnifique terrasse et profiter de la vue.

807 chemin de la Rivière N., Saint-Eustache

Si vous prévoyez faire une escapade à l’Île d’Orléans, une visite des vignobles s’impose. Parmi les plus belles adresses se trouve le vignoble Saint-Pétronille. Ce dernier est l’endroit tout indiqué pour une marche dans les vignes. De là, vous pourrez admirer les chutes Montmorency et le fleuve. Profitez-en pour savourer une pizza napolitaine cuite sur four à bois au Bar à pizza de l'endroit.

8705 Chem. Royal, Sainte-Pétronille

Le Vignoble Saint-Pierre situé lui aussi sur l’Île d’Orléans est un bel arrêt pour pique-niquer et savourer des vins de qualité. La terrasse couverte est un petit plus quand le beau temps n’y est pas. De plus, c'est le chef Laurent Godbout qui signe les délicieuses planches de produits locaux à partager!

1007 chemin Royal, Saint-Pierre-de-l’Île d’Orléans

Si vous voulez visiter ce populaire vignoble, il vous faudra être bien organisé. En effet, le vignoble Négondos situé à Mirabel n’accueille que ceux qui ont pris rendez-vous au préalable. Établi depuis 1996, le vignoble produit l’un des vins les plus «cool» du moment, soit le fameux Julep qu’on peut savourer dans tous les bars à vin branché de Montréal.

7100 rang Saint-Vincent, Mirabel

Ce magnifique vignoble de Saint-Joseph-du-Lac est populaire pour son site magnifique et ses vins sans prétention. Vous pouvez réserver un panier gastronomique et vous installer entre les vignes pour relaxer et déguster!

2007 Chem. Principal, Saint-Joseph-du-Lac

Ici, les curieux auront différentes options de dégustations. Les vins et les cidres y sont à l’honneur! Et que dire de la vue de la terrasse qui est tout simplement sublime?!

1105 rue La Petite-Caroline, Rougemont

