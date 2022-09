Lavigne Fleuriste propose des ateliers de confection de bouquets de fleurs cet automne

Le fleuriste de quartier Lavigne, dans Hochelaga-Maisonneuve, propose des ateliers d'une heure en magasins où sont enseignés les rudiments de la confection de bouquets et de couronnes de fleurs selon différents thèmes.

Voilà une belle immersion pour les curieux et les curieuses qui souhaitent en apprendre plus sur l'univers de l'art floral (et qui souhaitent occuper leurs soirées d'automne). Durant ces ateliers, les bases de la confection d'un bouquet floral seront enseignées par les artistes-fleuristes de Lavigne.

Un tout premier atelier de fleurs séchées aura lieu en novembre et en décembre. C'est à ce moment que vous pourrez confectionner des bouquets ou des couronnes de fleurs éternelles et colorées.



L'inscription se fait en ligne et un billet coûte 95$. Le prix inclut les fleurs séchées et les outils de fleuristerie. La limite de six personnes par atelier permet un moment intime et une approche hyper personnalisée. Les cours durent de 19h à 20h.

Voici quelques ateliers annoncés d'ici les prochaines semaines:

Atelier partie 1 : le bouquet lié

Jeudi 22 septembre 2022

Atelier partie 2 : le bouquet en vase

Jeudi 6 octobre 2022

Atelier partie 3: les bijoux floraux

Jeudi 20 octobre 2022

Atelier de confection de bouquet et courrone de fleurs séchées

Jeudi 10 novembre 2022

Jeudi 8 décembre 2022

Atelier de courronne de Noël 2022

17 novembre 2022

24 novembre 2022

1er décembre 2022

Faites vite pour réserver votre place!

3747, rue Ontario Est, Montréal



