Les partys Dômesicle sont de retour à la SAT de Montréal et ça coûte moins de 20$

Le dôme de la Société des arts technologiques (SAT) de Montréal reprend vie grâce au GRAND retour des fameux partys Dômesicle.

Ces fameux partys 360 degrés dans la Satosphère présentent l'occasion idéale pour danser sa vie aux sons de musique électro. Des projections uniques permettent une immersion complète. Il n'y a rien de tel à Montréal!

Cet automne, quatre partys auront lieu soit les samedi 17 septembre, 8 octobre, 22 octobre et 29 novembre.

Lors des soirées, différents DJs et VJs s'occuperont de l'ambiance. C'est les DJs Esse Ran et S. Chioini et les VJs Diagraf et Axel Helios qui seront présents le 17 septembre. Le 8 octobre, les DJs ZANDOLI II, GAYANCE, Ellxandra s'échangeront les platines, ainsi que les VJs Binocle et Daph4000.

Un bar sur place s'occupera d'étancher votre soif entre deux sets de DJs.

Les soirées sont réservées aux personnes de 18 ans et plus et les billets coûtent 18$ (taxes incluses). Le party débute généralement autour de 22h et se termine à 3h du matin.

Satosphère, Société des arts technologiques



1201, boulevard Saint-Laurent

