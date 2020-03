Voici tous les événements annulés à Montréal à cause de la COVID-19

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé plus tôt ce jeudi, en conférence de presse, que les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes devraient être annulés à cause de la pandémie de la COVID-19.

Cette décision vise à contrôler la situation le plus rapidement et efficacement possible.

Voici donc une liste des événements annulés (qui sera mise à jour régulièrement):

1. L’Expo manger santé et vivre vert

2. Le Bal de Sainte-Justine

La Bal de Sainte-Justine devait avoir lieu le 20 mars prochain. Il sera toutefois reporté.

3. Le défilé de la Saint-Patrick

Le défilé qui devait se dérouler dans les rues de Montréal le 22 mars prochain est annulé.

4. La journées des cornets gratuits de Ben & Jerry's

5. Les spectacles de nombreux humoristes

Louis-José Houde, Guillaume Pineault, Simon Gouache, Louis T, Sam Breton, Katherine Levac et plusieurs autres n'ont d'autre choix que d'annuler leur spectacle respectif à travers le Québec.

6. Les matchs de la LNH

La saison 2019-2020 est annulée, donc les match du Canadiens n'auront pas lieu jusqu'à nouvel ordre.

7. Les Mondiaux de patinage artistique

Cet événement d'envergure a été le premier à être annulé le 11 mars.

8. La Salon de quilles de MTL

Le Salon de Quilles de MTL, qui est un salon de vignerons, devait se dérouler le 23 mars prochain. Tous les gens qui avaient des billets pourront être remboursés.

9. Le Salon national de l'habitation de Montréal

L'évènement devait se dérouler du 12 au 15 mars.

10. Le Jeudi 5 à 7 Cathcart X Aire commune

Les événements de plus de 250 personnes sont suspendus pour une période de 30 jours. Des informations spécifiques pour chacun des événements seront communiquées dès que possible. Entre temps, les détenteurs de billets sont invités à conserver leur billet pour les événements à venir.

11. Les spectacles organisés par Evenko

Les événements de plus de 250 personnes sont suspendus pour une période de 30 jours. Des informations spécifiques pour chacun des événements seront communiqués dès que possible. Entre-temps, les détenteurs de billets sont invités à conserver leur billet pour les événements à venir.

12. La 38e édition du Festival international du film sur l'art

Le Festival international du film sur l’art (FIFA) est dans l'obligation d’annuler sa 38e édition, initialement prévue du 17 au 29 mars 2020.

13. Les événements organisés par I Love Neon

L'accès aux événements organisés par I Love Neon sera limité à 250 personnes et tous les événements plus importants seront annulés pour les 30 prochains jours.

14. Le Bazar Vintage

L’organisation du Bazar Vintage Montréal a pris la décision d’annuler l’événement du samedi 21 mars. L’événement sera reporté à une date ultérieure.

15. Les événements organisés par Blue Skies Turn Black

Les événements sont limités à une capacité maximale de 250 personnes, et BSTB annulera probablement tous les événements plus importants pour les 30 prochains jours.

16. Bordel Comédie Club

Le Bordel Comédie Club a pris la décision d’annuler ses spectacles prévus pour ce jeudi soir, vendredi, samedi et dimanche. Bien que l’obligation soit pour les foules de 250 personnes et plus, il est également recommandé d’éviter les autres types de rassemblements.

17. Les spectacles de Musicor Spectacles

Musicor Spectacles n'avait d'autres choix que de reporter l'ensemble des spectacles qui étaient prévus au Québec pendant les 30 jours recommandés par le gouvernement. Les shows de Lara Fabian, Révolution, 2 Frères, et quelques autres seront donc reportés à des dates ultérieures, après le 12 avril. Suivez la page Facebook de Musicor si vous aviez des billets pour ces spectacles.

18. Tous les spectacles et activités de la Place des Arts

La salle de spectacle a décidé d'annuler toutes les représentations et activités publiques prévus dans son établissement jusqu'à nouvel ordre. Les détenteurs de billets des spectacles annulés seront remboursés par la billetterie de la Place des Arts.

19. Tous ces établissements de Rosemont-La-Petite-Patrie

Plusieurs installations municipales publiques sont fermées dans Rosemont-La Petite-Patrie pour le moment. Voici la liste:

20. Centre Sablon

21. Le Record Store Day

Comme le Record Store day est un évènement célébré par les amateurs de vinyles à l'échelle mondiale, cet évènement, qui était supposé avoir lieu le 18 avril, a été reporté au 20 juin prochain.

22. Le salon de tatouage et de coiffure Two Horses MTL

Ce salon de tatouage et de coiffure a décidé de fermer pour les prochaines semaines. Les artistes de la place n'accueilleront plus les «walk-in» et si vous aviez un rendez-vous contacté votre tatoueur ou votre coiffure afin de savoir si ce dernier a toujours lieu.

BON À SAVOIR...



Ces établissements sont ouverts, mais...

1. La P'tite Grenouille de Montréal

L'établissement a annoncé sur Facebook que, dès le jeudi 12 mars, la capacité limite de l'établissement sera de 250 personnes en tout temps. Un scan thermique sera également obligatoire avant l'admission et tous les verres utilisés seront jetables.

2. Le Newspeak

L'accès aux événements sera limité à 250 personnes. Notez toutefois que certains événements seront également annulés. Vous pouvez suivre la situation sur la page Facebook de l'établissement.

3. Le Théâtre Fairmount

L'accès aux événements sera limité à 250 personnes. Notez toutefois que certains événements seront également annulés. Vous pouvez suivre la situation sur la page Facebook de l'établissement.

La capacité maximale des événement sera limitée à 250 personnes pour les prochains 30 jours.

5. Le Belmont

Le Belmont limitera la vente de billets et la capacité pour tous ses événements à un maximum 240 personnes.

6. La Scena

Sachez que la cabane à sucre Chef à l'érable est maintenue! La Scena adapte son menu afin de favoriser les portions individuelles.

7. Les Foufounes Électriques

Les Foufounes Électriques annule tous les événements (soirées, spectacles, etc...) jusqu'à nouvel ordre. Prenez note que seulement le bar au rez-de-chaussé demeurera ouvert dans les limites recommandées par le gouvernement.

8. Ausgang Plaza

Le Ausgang Plaza maintient ses événements sous réserve de la limite de 250 personnes transmise par les autorités québécoises. Des mesures supplémentaires ont été prises afin que l'établissement soit conforme aux normes requises par l'Agence de la santé publique du Canada et de multiples accès à des produits sanitaires sont aussi mis en place.

9. Le Cordova café et cocktails

Le Cordova n'offrira plus le lait, la crème en libre service, ils seront distribués par le personnel à la demande des clients. Les tasses et bouteilles réutilisables de l’extérieur ne seront plus acceptés. Aussi, les clients qui désirent écourter leurs visites peuvent passer leurs commande par texto au 514 647 4338.

10. Shaughnessy Café

Ce café propose de vous servir directement dans votre tasse réutilisable, sans la manipuler. Par ailleurs, la station d’eau libre-service est temporairement retirée (les baristas pourront vous donner un verre d’eau au comptoir) et les clients sont aussi encouragés a payer avec le tap plutôt qu’en argent comptant.

Cette liste sera mise à jour...

