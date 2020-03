Une maison de 1870 au charme fou à vendre pour 899 000$ dans Pointe-Saint-Charles

Pointe-Saint-Charles fait partie des plus vieux quartiers de Montréal et abrite de magnifiques maisons plus que centenaires qui sont très bien conservées.

C’est le cas de cette propriété actuellement affichée à 899 000$ dont la construction date de 1870.

Cette dernière a été rénovée avec beaucoup de goût et présente de belles finitions de luxe.

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble l’intérieur de la maison.

