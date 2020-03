Coronavirus: le chef Martin Juneau raconte comment il vit la situation en tant qu'entrepreneur

Le Pastaga vin nature & restaurant est l'un des premiers établissements de Montréal à avoir lancé un menu pour emporter quand la pandémie du coronavirus COVID-19 s'est officialisée.

Le chef Martin Juneau n'a pas perdu une seconde et a décidé de «se revirer de bord» afin de permettre à son restaurant de continuer ses activités tant bien que mal durant cette crise.

En entrevue avec Anaïs Guertin-Lacroix pour le magazine 7 Jours, Martin Juneau a accepté de s'ouvrir sur la situation difficile.

L'équipe de Silo 57 encourage tous les entrepreneurs de Montréal à se tenir les coudes. On sait que ce n'est pas une situation facile et on pense à vous.

