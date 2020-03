Airbnb propose à tous ses voyageurs d'annuler leurs séjours sans frais

Bonne nouvelle pour les voyageurs. En raison des perturbations mondiales causées par la pandémie de la COVID-19, Airbnb permettra les annulations de séjours sans frais pour toutes les réservations de voyage effectuées au plus tard le 14 mars.

«Nous annonçons aujourd’hui [le 16 mars 2020] l’extension de la couverture prévue par Airbnb dans le cadre de la politique relative aux cas de force majeure. Cette politique permet aux hôtes et aux voyageurs d’annuler les réservations éligibles sans frais ni pénalité», peut-on lire sur le site internet de la plateforme de location.

La politique s’applique aux réservations existantes pour des séjours et des expériences Airbnb effectuées au plus tard le 14 mars 2020, pour des dates comprises entre le 14 mars 2020 et le 14 avril 2020.

Ces règles sont valides pour tous les pays et toutes les régions du monde, à l’exception de la Chine continentale, où la date de voyage pour obtenir un remboursement est plutôt le 1er avril.

Tous les détails sur la déclaration de Airbnb ici.

